USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Карапетяна лишили гражданства России

16:29 1355

Блогера Самвела Карапетяна лишили российского гражданства, которое он получил при рождении, сообщил сам блогер в соцсетях. Он приложил письмо от УМВД России по Тамбовской области, в нем сообщалось о прекращении гражданства с 25 апреля 2025 года на основании подпункта «б» пункта 2 части 1 статьи 22 закона «О гражданстве РФ» за создание угрозы национальной безопасности.

«У моих родителей никогда не было другого гражданства, и я его не приобрел, а получил как ребенок военнослужащего российской армии, родившийся в СССР. Другого гражданства в тот момент службы отца в советской, а затем в российской армии он не получил. Гражданином другого государства не являлся», — написал Карапетян.

Он признает, что постоянно критикует позицию Кремля в отношении Армении, хотя и поддерживает войну с Украиной.

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 67
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 3618
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 557
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 7288
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону обновлено 16:52
16:52 2466
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3815
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4760
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2026
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час; все еще актуально
01:36 10803
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1553
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2328

ЭТО ВАЖНО

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 67
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 3618
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 557
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 7288
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону обновлено 16:52
16:52 2466
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3815
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4760
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2026
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час; все еще актуально
01:36 10803
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1553
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2328
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться