Карапетяна лишили гражданства России

Блогера Самвела Карапетяна лишили российского гражданства, которое он получил при рождении, сообщил сам блогер в соцсетях. Он приложил письмо от УМВД России по Тамбовской области, в нем сообщалось о прекращении гражданства с 25 апреля 2025 года на основании подпункта «б» пункта 2 части 1 статьи 22 закона «О гражданстве РФ» за создание угрозы национальной безопасности.

«У моих родителей никогда не было другого гражданства, и я его не приобрел, а получил как ребенок военнослужащего российской армии, родившийся в СССР. Другого гражданства в тот момент службы отца в советской, а затем в российской армии он не получил. Гражданином другого государства не являлся», — написал Карапетян.

Он признает, что постоянно критикует позицию Кремля в отношении Армении, хотя и поддерживает войну с Украиной.