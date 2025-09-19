Россиянин предложил отдать Урал Трампу

USD 1.7000
Суд в российском Сургуте назначил местному жителю штраф в размере 90 тысяч рублей за высказывание в интернете о «передаче» Уральского федерального округа президенту США Дональду Трампу, пишут российские СМИ.

Дело рассматривалось по административной статье о публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ. Мужчина признан виновным и обязан выплатить штраф.

Поводом для разбирательства стал комментарий в чате Telegram под новостью о планах США «изъять» Гренландию у Дании. Пользователь написал: «Трамп, лучше забери Уральский федеральный округ, мы тебе доплатим». Материалы в суд передала прокуратура Сургута.

