USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Байден бил санкциями, а Трамп торгует

16:58 394

Бывший президент США Джо Байден регулярно вводил санкции против Москвы после начала конфликта в Украине, однако его преемник Дональд Трамп отказался от продолжения этой политики. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на его заявления и мнения экспертов.

Издание отмечает, что с начала второго срока Трамп не принял ни одного нового пакета санкций в отношении России.

WP пишет, что президент США, выдвигая условия вроде предварительного отказа стран НАТО от закупок российской нефти, демонстрирует нежелание напрямую вводить санкции против Москвы. Вместо этого Трамп оказывает давление на европейских союзников, что, по мнению издания, соответствует его общей стратегии уклонения от односторонних ограничений со стороны Вашингтона.

Отсрочка Евросоюзом представления 19-го пакета санкций, направленного в основном против банковского сектора, энергетики и криптовалютной индустрии, может указывать на согласование с Вашингтоном неких совместных шагов – как того добивался Трамп.

Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают: отказ президента США от обновления санкционной политики может со временем ослабить ее эффективность. Сам Трамп и ранее заявлял, что считает европейские ограничения бесполезными, поскольку ЕС продолжает закупать российские энергоносители.

По данным источников NBC, американский лидер неоднократно подчеркивал в разговорах с советниками, что не намерен портить отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, налаженные между ними контакты могут упростить процесс урегулирования российско-украинской войны.

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 76
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 3624
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 558
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 7295
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону обновлено 16:52
16:52 2469
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3819
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4762
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2028
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час; все еще актуально
01:36 10805
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1555
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2330

ЭТО ВАЖНО

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 76
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 3624
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 558
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 7295
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону обновлено 16:52
16:52 2469
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3819
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4762
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2028
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час; все еще актуально
01:36 10805
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1555
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2330
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться