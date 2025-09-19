Байден бил санкциями, а Трамп торгует

Бывший президент США Джо Байден регулярно вводил санкции против Москвы после начала конфликта в Украине, однако его преемник Дональд Трамп отказался от продолжения этой политики. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на его заявления и мнения экспертов.

Издание отмечает, что с начала второго срока Трамп не принял ни одного нового пакета санкций в отношении России.

WP пишет, что президент США, выдвигая условия вроде предварительного отказа стран НАТО от закупок российской нефти, демонстрирует нежелание напрямую вводить санкции против Москвы. Вместо этого Трамп оказывает давление на европейских союзников, что, по мнению издания, соответствует его общей стратегии уклонения от односторонних ограничений со стороны Вашингтона.

Отсрочка Евросоюзом представления 19-го пакета санкций, направленного в основном против банковского сектора, энергетики и криптовалютной индустрии, может указывать на согласование с Вашингтоном неких совместных шагов – как того добивался Трамп.

Эксперты, опрошенные изданием, предупреждают: отказ президента США от обновления санкционной политики может со временем ослабить ее эффективность. Сам Трамп и ранее заявлял, что считает европейские ограничения бесполезными, поскольку ЕС продолжает закупать российские энергоносители.

По данным источников NBC, американский лидер неоднократно подчеркивал в разговорах с советниками, что не намерен портить отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, налаженные между ними контакты могут упростить процесс урегулирования российско-украинской войны.