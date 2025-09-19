Путин лично дал добро и... Израиль нанес удар по иранским силам

Начиная с 2011 года, во время гражданской войны в Сирии Израиль осуществил сотни авиаударов с целью сорвать поставки современного оружия Корпусом стражей исламской революции (КСИР) группировке «Хезболла» в Ливане и другим союзным ей группировкам. В то время наблюдатели в Иране задавались вопросом, почему их российские союзники, контролировавшие большую часть воздушного пространства Сирии, не вмешались, чтобы защитить силы Тегерана и его доверенных лиц.

В своей новой книге Йосси Коэн рассказывает, что он получил одобрение Путина после того, как отправился в Москву, чтобы лично обосновать необходимость нанесения ударов. «Я посетил Кремль, чтобы подробно объяснить, как и почему нам пришлось ударить по этому маршруту, поскольку оружие попадало к Корпусу стражей исламской революции Ирана, в Сирию и к «Хезболле» в Ливан», — написал он.

По словам Коэна, Путин принял логику позиции Израиля и предложил наладить прямой канал связи между военными, чтобы избежать недоразумений: «Путин последовал моей логике, предложил нашим заместителям начальников штабов открывать красную линию каждый раз, когда мы собираемся атаковать, и дал свое благословение».

Бывший глава израильской разведки подчеркнул, что согласие Москвы было не просто символическим, а необходимым для свободы действий Израиля в Сирии. «Это разрешение нанести удар по интересам его партнеров в Ираке, а также в Сирии было необходимо, поскольку у русских есть системы ПВО С-300 и С-400, которые могут поражать самолеты, летящие на высоте до тридцати километров. Мы не можем рисковать прекрасными F-35, которые нам предоставляют американцы, поэтому мы не можем стесняться своих интересов», — пояснил Коэн.