А чьи были дроны? В США ломают голову

Разведки США и других западных стран спустя неделю после вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши так и не смогли установить, был ли инцидент случайным или преднамеренным, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Информация о полете беспилотников и их технических параметрах оказалась «неоднозначной и сложной для анализа», сообщили собеседники телеканала. При этом источники считают инцидент тревожным сигналом. Один из высокопоставленных военных представителей отметил, что вероятность преднамеренного запуска дронов оценивается как «50 на 50».

Аналитики, беседовавшие с CNN, отметили, что при недостатке достоверных разведданных принимать решения с высокой уверенностью практически невозможно, что ставит НАТО в сложное положение.

«У нас просто нет достаточной информации по тому или иному вопросу», — сказал источник, знакомый с разведданными.

В то же время высокопоставленный представитель западной разведки отметил, что траектория полета беспилотников может свидетельствовать о том, что дроны потерялись и пытались восстановить сигнал GPS, однако другие признаки позволяют делать разные интерпретации.

Напомним, Варшава обвинила Москву в причастности к появлению дронов на своей территории и инициировала консультации с союзниками по НАТО, активировав статью 4 договора альянса. В ответ российская сторона отвергла обвинения, а МИД охарактеризовал их как попытки сорвать процесс политического урегулирования российско-украинской войны.