Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

А чьи были дроны? В США ломают голову

17:16 527

Разведки США и других западных стран спустя неделю после вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши так и не смогли установить, был ли инцидент случайным или преднамеренным, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Информация о полете беспилотников и их технических параметрах оказалась «неоднозначной и сложной для анализа», сообщили собеседники телеканала. При этом источники считают инцидент тревожным сигналом. Один из высокопоставленных военных представителей отметил, что вероятность преднамеренного запуска дронов оценивается как «50 на 50».

Аналитики, беседовавшие с CNN, отметили, что при недостатке достоверных разведданных принимать решения с высокой уверенностью практически невозможно, что ставит НАТО в сложное положение.

«У нас просто нет достаточной информации по тому или иному вопросу», — сказал источник, знакомый с разведданными.

В то же время высокопоставленный представитель западной разведки отметил, что траектория полета беспилотников может свидетельствовать о том, что дроны потерялись и пытались восстановить сигнал GPS, однако другие признаки позволяют делать разные интерпретации.

Напомним, Варшава обвинила Москву в причастности к появлению дронов на своей территории и инициировала консультации с союзниками по НАТО, активировав статью 4 договора альянса. В ответ российская сторона отвергла обвинения, а МИД охарактеризовал их как попытки сорвать процесс политического урегулирования российско-украинской войны.

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 83
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 3631
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 563
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 7299
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону обновлено 16:52
16:52 2469
Директор СНБ Армении едет в Баку
Директор СНБ Армении едет в Баку
15:18 3821
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 4763
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
15:37 2033
Армянское лобби снова пошло на Баку
Армянское лобби снова пошло на Баку главное на этот час; все еще актуально
01:36 10805
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
15:31 1556
Мусульмане создают свою НАТО?
Мусульмане создают свою НАТО?
15:26 2332

