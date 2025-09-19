USD 1.7000
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера

В Турции некоторые делегаты оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) обратились в Высший избирательный совет с жалобой на решение о проведении внеочередного съезда, запланированного на 21 сентября, заявив, что оно является полностью незаконным.

Отметим, что ранее окружная избирательная комиссия отклонила возражения делегатов, а областной избирательный совет оставил это решение в силе. Высший избирательный совет также отклонил жалобу против проведения съезда.

Председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер заявил, что в связи с намеченным на воскресенье съездом CHP не существует никаких правовых проблем. «Принято решение отклонить требование об отмене внеочередного 22-го съезда Республиканской народной партии, назначенного на воскресенье, как незаконного», — отметил Йенер.

Ранее прокуратура Анкары завершила расследование по делу о предполагаемых нарушениях на 38-м съезде Народно-республиканской партии (CHP), в рамках которого бывший глава политорганизации Кемаль Кылычдароглу признан потерпевшим.

На 38-м съезде CHP партию возглавил Озгюр Озель, сменив на этом посту многолетнего лидера Кемаля Кылычдароглу.

По итогам расследования был составлен обвинительный акт в отношении 12 человек, включая мэра Стамбула Экрема Имамоглу, мэра Измира Джемиля Тугая, главу стамбульского отделения CHP Озгюра Челика, мэра Бешикташа Ризу Акполата и главу эрзурумского отделения CHP Серхата Джана Эша.

Прокуратура требует для обвиняемых до трех лет лишения свободы и запрет на политическую деятельность в течение срока наказания.

В обвинительном акте Кемаль Кылычдароглу признан как потерпевший. Ему было направлено приглашение для дачи показаний, однако он не явился в прокуратуру.

Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Новый санкционный удар по России
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео
Трамп с Си Цзиньпином поговорили по телефону
Директор СНБ Армении едет в Баку
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Глава MI6 из Стамбула: Путин рассчитывал на легкую победу
Армянское лобби снова пошло на Баку
Ибрагимов притворился сотрудником СГБ, чтобы получить деньги для больного ребенка
Мусульмане создают свою НАТО?
