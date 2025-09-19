USD 1.7000
Моисеев о смерти доллара

17:29 522

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о растущем спросе на золото в мире, связав это с «устареванием основанной на долларе глобальной финансовой системы».

По мнению Моисеева, «закат» доминирующей роли американской валюты будет «стимулировать дальнейший рост стоимости драгоценного металла». Некоторые эксперты предсказывают, что в долгосрочной перспективе цена за тройскую унцию может достичь $35 тыс.

Он заявил, что «хранение наличных долларов сопряжено с рисками, так как после обновления дизайна банкнот старые купюры станут недействительными»: «Наличными долларами через 5—15 лет можно будет только разжигать печку».

«У меня нет других ответов, кроме золота. И думаю, у многих, кто сейчас поднимает цену на золото, покупая его, такая же позиция», – подчеркнул замминистра.

