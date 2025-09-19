Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве

Как сообщает haqqin.az, уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Сеидова. Подготовительное заседание суда состоялось 3 сентября, судебный процесс назначен на 9 октября.

В Азербайджане предстал перед судом бизнесмен Гадим Адилов, обвиняемый в крупном мошенничестве. Он был объявлен в международный розыск и доставлен в Азербайджан в октябре 2024 года под конвоем специальной службы Минюста.

Гадим Адилов на протяжении многих лет занимался лесным бизнесом в городе Серове Свердловской области России, организовав оптовую поставку пиломатериалов в Азербайджан по железной дороге. Позже он приобрел в Серове цех по переработке древесины и начал экспортировать обработанные пиломатериалы.

Вернувшись в Азербайджан, Адилов продолжил лесной бизнес совместно с российским партнером, организовав продажу пиломатериалов в поселке Кешля.

В 2017 году группа предпринимателей обратилась в Генеральную прокуратуру Азербайджана, заявив, что в 2014 году Г.Адилов, «продавая» каждую партию пиломатериалов 8–10 лицам, присваивал их деньги. По их утверждениям, Адилов не поставил товар, обманув предпринимателей, работающих на строительном рынке, в частности, в сфере торговли пиломатериалами, на суммы от 100 до 200 тысяч долларов. В общей сложности, по данным обвинения, семь человек потеряли 750 тысяч долларов, а 10–15 предпринимателей — 1,8 миллиона долларов.

В 2019 году Гадим Адилов, будучи руководителем ООО Azeri AGA, был привлечен к уголовной ответственности, но затем условно освобожден. Однако он скрылся от следствия и покинул Азербайджан. Суд вынес решение о его заочном аресте и объявил в международный розыск. В феврале 2024 года Адилов был задержан в России, где скрывался. Его арест стал возможен после обращений пострадавших в правоохранительные органы России.

Управление МВД России по Калужской области установило его местонахождение и задержало. Информация об аресте была передана азербайджанским правоохранительным органам и пострадавшим.

В октябре 2024 года Гадим Адилов был экстрадирован в Азербайджан на основании ходатайства Генпрокуратуры. Бизнесмен обвиняется в присвоении около 2 миллионов манатов под предлогом ведения бизнеса. По уголовному делу 17 человек признаны пострадавшими.

Предварительное расследование уголовного дела проводилось в Следственном управлении Генпрокуратуры.

Отметим, что Г.Адилов ранее проходил как потерпевший в судебном процессе по делу экс-начальника главного управления ныне ликвидированного Министерства национальной безопасности Акифа Човдарова. Човдаров был арестован в ноябре 2015 года, приговорен Бакинским военным судом к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества на 30 миллионов манатов, лишен звания генерал-майора. В 2020 году вышел на свободу по амнистии.