За въезд в отдельные зоны Баку придется платить

В Баку в ближайшем будущем будут созданы платные зоны для движения автотранспорта.
Соответствующее положение закреплено в указе президента Азербайджана о мерах по совершенствованию автомобильного движения.
Кабинету Министров поручено в течение ближайших трех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по организации таких зон, а также определить размер платы за въезд автомобилей.
Кроме того, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Нахчыван, Ханкенди и в Апшеронском, Агдамском, Шушинском, Лачинском районах, будут выплачены субсидии.
Это отражено в указе президента Ильхама Алиева о некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Согласно указу, из средств Целевого бюджетного фонда "Общественный транспорт" с учетом требований закона "О бюджетной системе" и других нормативно-правовых актов в сфере государственного казначейства будут предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки транспортными средствами, переведенными на систему безналичных платежей, при соблюдении следующих условий:
автобусы, оснащенные двигателями на сжатом природном газе;
автобусы с электрическими двигателями;
для административной территории Гянджи - автобусы с дизельными двигателями, произведенные после 1 января 2025 года.
*** 18:00
В Азербайджане создается Целевой бюджетный фонд «Общественный транспорт». Это отражено в указе президента Ильхама Алиева о некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Согласно указу, фонд формируется в составе государственного бюджета и пополняется за счет следующих источников: части дорожного налога с каждого литра автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, перечисляемой в фонд; платы за въезд транспортных средств в установленные платные зоны движения на административной территории города Баку.
Распорядителем средств фонда в пределах утвержденных в составе бюджета расходов является Министерство цифрового развития и транспорта.