Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину

Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Еврейской общине принадлежит особое место в Азербайджане, где исторически царят прогрессивные традиции толерантности и высокая культура совместного проживания. Евреи, являющиеся сегодня неотъемлемой частью нашего общества, на протяжении столетий живут бок о бок с представителями других народов и конфессий в условиях мира, взаимного уважения и доверия», – говорится в поздравлении.

Президент указал, что в современном мире Азербайджан – одно из немногих мест, где нет антисемитизма, ксенофобии и этнорелигиозной нетерпимости.

«Сохранение культурного разнообразия, развитие языка и культуры этнических меньшинств, продвижение мультикультурных ценностей являются одними из приоритетных направлений проводимой в Азербайджане государственной политики», – подчеркнул главы государства.

«Наши граждане еврейского происхождения активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни, вносят достойный вклад в дальнейшее укрепление национально-духовной солидарности в обществе, донесение реалий Азербайджана до мировой общественности. Рош ха-Шана – символ обновления, духовной чистоты, доброты и солидарности. В этот знаменательный день еще раз поздравляю каждого из вас с праздником, желаю счастья вашим семьям, достатка вашим домам», – говорится в поздравлении президента Азербайджана.