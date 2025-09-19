Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна

В Загребе продолжается чемпионат мира по борьбе.
Сегодня на соревнованиях борцов греко-римского стиля в весе до 97 кг главную сенсацию в четвертьфинале преподнес азербайджанский спортсмен Мурад Ахмадиев.
Он сделал «туше» (уложил на лопатки) и одержал досрочную победу над олимпийским чемпионом-2016, 4-кратным призером Олимпиад, многократным чемпионом мира и Европы Артуром Алексаняном из Армении.
24-летний уроженец Балакена Мурад Ахмадиев до этого победил представителей Италии и Кыргызстана. В полуфинале его ждет схватка еще с одним армянином - россиянином Артуром Саргсяном.