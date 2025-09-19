USD 1.7000
Российские МиГ-31 вторглись в Эстонию

обновлено 18:43
18:43 2877

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице страны Таллину, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Самолеты проникли в воздушное пространство Эстонии на расстояние примерно 9 км и находились там около 12 минут. Североатлантический альянс для их вытеснения поднял в воздух итальянские истребители F-35.

По данным издания, МиГ-31 — тяжелые перехватчики, способные нести российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Событие стало серьезной эскалацией на восточной границе НАТО.

* * * 18:28

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в связи с нарушением воздушного пространства страны, произошедшим 19 сентября. Дипломату был выражен протест и передана соответствующая нота, сообщается на сайте МИД Эстонии.

Инцидент произошел над Финским заливом: три истребителя МиГ-31 Военно-воздушных сил России без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там около 12 минут.

«Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение, в котором три истребителя пересекли нашу границу, является беспрецедентно дерзким», — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

По его словам, «все более масштабные испытания границ и растущая агрессивность России должны встретить быстрое усиление политического и экономического давления».

Ранее на этой неделе в Эстонии стартовали внеплановые учения Сил обороны, направленные на отработку действий в случае нарушений воздушной границы.

17 сентября министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отметил, что пока нет оснований для закрытия границы с Россией.

При этом сейм Латвии недавно проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью на время военных учений «Запад». Аналогичное решение ранее приняла Польша в отношении границы с Беларусью.

