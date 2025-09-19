В Кельбаджаре открылся пункт DOST

Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения.

Пункт DOST предоставляет жителям, вернувшимся в родные места, удобный доступ к государственным социальным услугам по принципу «одного окна» на основе современных, гибких и полностью прозрачных механизмов.

Здесь будут оказываться услуги в сфере труда и социальной защиты, а также поддержка в трудоустройстве, помощь малому и среднему бизнесу.

Отмечается, что открытие пункта DOST в Кельбаджаре является очередным успешным шагом в расширении сети DOST по Карабаху и Восточному Зангезуру и играет важную роль в повышении качества социальных услуг в регионе.