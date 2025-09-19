USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

В Кельбаджаре открылся пункт DOST

ФОТО
19:20 358

В Кельбаджарском районе открылся новый пункт DOST.

Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения.

Пункт DOST предоставляет жителям, вернувшимся в родные места, удобный доступ к государственным социальным услугам по принципу «одного окна» на основе современных, гибких и полностью прозрачных механизмов.

Здесь будут оказываться услуги в сфере труда и социальной защиты, а также поддержка в трудоустройстве, помощь малому и среднему бизнесу.

Отмечается, что открытие пункта DOST в Кельбаджаре является очередным успешным шагом в расширении сети DOST по Карабаху и Восточному Зангезуру и играет важную роль в повышении качества социальных услуг в регионе.

Российские МиГ-31 вторглись в Эстонию
Российские МиГ-31 вторглись в Эстонию обновлено 18:43
18:43 2879
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить обновлено 18:17
18:17 3238
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна ФОТО, ВИДЕО
18:05 2903
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
18:01 1647
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 1521
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 6211
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 1758
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 9058
О чем говорили Трамп и Си?
О чем говорили Трамп и Си? обновлено 19:52
19:52 3158
Директор СНБ Армении летит в Баку
Директор СНБ Армении летит в Баку обновлено 20:05
20:05 5832
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 5172

ЭТО ВАЖНО

Российские МиГ-31 вторглись в Эстонию
Российские МиГ-31 вторглись в Эстонию обновлено 18:43
18:43 2879
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить обновлено 18:17
18:17 3238
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна ФОТО, ВИДЕО
18:05 2903
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
18:01 1647
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 1521
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 6211
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
17:21 1758
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку Лучшее время у Хэмилтона; фото, видео; обновлено 17:05
17:05 9058
О чем говорили Трамп и Си?
О чем говорили Трамп и Си? обновлено 19:52
19:52 3158
Директор СНБ Армении летит в Баку
Директор СНБ Армении летит в Баку обновлено 20:05
20:05 5832
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия видео
08:47 5172
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться