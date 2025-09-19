Габрелянов купил Telegram-канал Baza

Арам Габрелянов стал единственным владельцем популярного Telegram-канала Baza, выкупив полную долю в проекте. О совершении сделки медиабизнесмен сообщил в интервью РБК, однако от раскрытия финансовых деталей операции отказался.

По словам Габрелянова, издание не войдет в состав его основного холдинга News Media Holding, однако источники РБК говорят об обратном. В этот холдинг уже входят издания Life, Mash и Shot, и, как сообщается, процедура оформления документов Baza в него находится на завершающей стадии.

РБК отмечает, что данные из ЕГРЮЛ показывают, что в налоговую службу подано заявление об изменениях в документах ООО «4 Кота», которому принадлежит Telegram-канал. Соучредителями компании с одинаковыми долями являются бывшие сотрудники Mash и Life: Анатолий Сулейманов, Рауль Смыр и Александр Потапов. Канал Baza запустился в феврале 2019 года и стал известен благодаря системе краудсорсинга, когда читатели получали денежное вознаграждение за предоставление фото, видео и других материалов.

Сделка состоялась на фоне уголовного преследования руководства издания. В июле силовики возбудили дело против главного редактора Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой по обвинению в превышении полномочий и взяточничестве. Следствие утверждает, что журналисты покупали служебную информацию у полицейских и публиковали ее в канале. Общая сумма взяток превысила 300 тысяч рублей, а 18 сентября суд перевел обвиняемых из СИЗО под домашний арест.

На вопрос о влиянии уголовного дела на решение о покупке Габрелянов ответил отрицательно. Он заявил, что это «было давно решено».

По данным «Медиалогии» за август этого года, Baza занимает третье место по цитируемости среди российских Telegram-каналов, уступая лишь Mash и Shot — изданиям, которые также связаны с Габреляновым.