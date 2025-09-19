USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Габрелянов купил Telegram-канал Baza

Арам Габрелянов стал единственным владельцем популярного Telegram-канала Baza, выкупив полную долю в проекте. О совершении сделки медиабизнесмен сообщил в интервью РБК, однако от раскрытия финансовых деталей операции отказался.

По словам Габрелянова, издание не войдет в состав его основного холдинга News Media Holding, однако источники РБК говорят об обратном. В этот холдинг уже входят издания Life, Mash и Shot, и, как сообщается, процедура оформления документов Baza в него находится на завершающей стадии.

РБК отмечает, что данные из ЕГРЮЛ показывают, что в налоговую службу подано заявление об изменениях в документах ООО «4 Кота», которому принадлежит Telegram-канал. Соучредителями компании с одинаковыми долями являются бывшие сотрудники Mash и Life: Анатолий Сулейманов, Рауль Смыр и Александр Потапов. Канал Baza запустился в феврале 2019 года и стал известен благодаря системе краудсорсинга, когда читатели получали денежное вознаграждение за предоставление фото, видео и других материалов.

Сделка состоялась на фоне уголовного преследования руководства издания. В июле силовики возбудили дело против главного редактора Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой по обвинению в превышении полномочий и взяточничестве. Следствие утверждает, что журналисты покупали служебную информацию у полицейских и публиковали ее в канале. Общая сумма взяток превысила 300 тысяч рублей, а 18 сентября суд перевел обвиняемых из СИЗО под домашний арест.

На вопрос о влиянии уголовного дела на решение о покупке Габрелянов ответил отрицательно. Он заявил, что это «было давно решено».

По данным «Медиалогии» за август этого года, Baza занимает третье место по цитируемости среди российских Telegram-каналов, уступая лишь Mash и Shot — изданиям, которые также связаны с Габреляновым.

Российские МиГ-31 вторглись в Эстонию
Российские МиГ-31 вторглись в Эстонию
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Совет решил: Оппозиция вновь выберет себе лидера
Аварии на «Формуле» в Баку
Аварии на «Формуле» в Баку
О чем говорили Трамп и Си?
О чем говорили Трамп и Си?
Директор СНБ Армении летит в Баку
Директор СНБ Армении летит в Баку
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
Эйнулла Фатуллаев – за Украину. Севиль Нуриева – за Россию. Горячая полемика. Новая серия
