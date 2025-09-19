В Азербайджане срубили деревья на 165 000 манатов

В Баку и ряде регионов Азербайджана за последнюю неделю выявлены факты незаконной вырубки зеленых насаждений.

Как сообщили haqqin.az в Государственной службе экологической безопасности, ущерб от вырубки превысил 165 000 манатов.

Нарушения зафиксированы в Баку: в поселке Мардакян, на пересечении улиц 20 Января и Джавадхана в Низаминском районе, на улице А.М. Шарифзаде в Ясамальском районе, а также в селе Гюрюушагы Евлахского района, селе Гымылгышлаг Хачмазского района и на участке коллектора Баш Мил-Муган в Нефтчалинском районе.

Материалы по каждому факту направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.