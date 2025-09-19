Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что противостоять президенту РФ Владимиру Путину можно с «помощью силы и принуждения», пишет The Telegraph.
«Путин…не понимает Запад. Он притворяется, что не разговаривает на английском, но на самом деле разговаривает, и мы уже несколько раз его разоблачали… Единственное, что может противостоять этому, - это сила, власть и принуждение», - считает Келлог.
Спецпредставитель президента США также ответил на вопрос журналиста, согласен ли он с мнением бывшего вице-президента США Майка Пенса, что, если России все же удастся завоевать Украину, она перейдет к нападению на страну НАТО. «Безусловно. Путина и Россию нужно рассматривать как экспансионистское государство. Он хочет возродить Российскую империю - достаточно взглянуть на историю. Дайте ему палец, и он откусит всю руку», - считает Келлог.
Спецпредставитель президента США заявил, что происходящие события напоминают ему «Вторую мировую войну. В 1938 году в Мюнхене Гитлер заявил, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы оказались во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас».
По мнению Келлога, «Путин, несомненно, будет пытаться захватить весь Донецк и Луганск. Следующими могут стать южные регионы Херсон и Запорожье. Но из того, что мы видели до сих пор, их можно захватить только шаг за шагом, и потери будут огромными».
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в интервью The Telegraph заявил, что Украине придется смириться с тем, что Россия уже захватила значительную часть Донбасса. Однако это не означает юридического признания суверенитета РФ над этими территориями.
«Трамп не торгует украинской землей, и последнее слово в территориальных вопросах за Киевом. Однако нужно быть реалистами», — подчеркнул Келлог.
По его словам, Донецкая область захвачена на 65%, Луганская — на 98%. «Де-факто не означает де-юре», — отметил спецпредставитель президента США. Он провел параллель с тремя балтийскими странами, оккупированными СССР в 1940 году: юридически США их частью Советского Союза не признали, но де-факто они были под контролем Москвы.
Комментируя решение Трампа не вводить жесткие санкции против России, Келлог пояснил, что президент США «дает дипломатии все шансы». По его словам, проблема заключается в том, что Путин не понимает реального положения дел: «Он вводится в заблуждение. К сожалению, он думает, что выиграет эту войну, но это не так. Поэтому Трамп просто дает ему время сесть за стол переговоров, сохраняя при этом карты в руках».
Келлог добавил, что Трамп раздражен ситуацией, поскольку рассчитывал, что его личные отношения с Путиным позволят быстро заключить мир: «За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем публично».