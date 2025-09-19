Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что противостоять президенту РФ Владимиру Путину можно с «помощью силы и принуждения», пишет The Telegraph.

«Путин…не понимает Запад. Он притворяется, что не разговаривает на английском, но на самом деле разговаривает, и мы уже несколько раз его разоблачали… Единственное, что может противостоять этому, - это сила, власть и принуждение», - считает Келлог.

Спецпредставитель президента США также ответил на вопрос журналиста, согласен ли он с мнением бывшего вице-президента США Майка Пенса, что, если России все же удастся завоевать Украину, она перейдет к нападению на страну НАТО. «Безусловно. Путина и Россию нужно рассматривать как экспансионистское государство. Он хочет возродить Российскую империю - достаточно взглянуть на историю. Дайте ему палец, и он откусит всю руку», - считает Келлог.

Спецпредставитель президента США заявил, что происходящие события напоминают ему «Вторую мировую войну. В 1938 году в Мюнхене Гитлер заявил, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы оказались во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас».

По мнению Келлога, «Путин, несомненно, будет пытаться захватить весь Донецк и Луганск. Следующими могут стать южные регионы Херсон и Запорожье. Но из того, что мы видели до сих пор, их можно захватить только шаг за шагом, и потери будут огромными».