Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Суд отклонил иск Трампа против The New York Times

Американский суд отклонил иск президента Дональда Трампа на $15 млрд против газеты The New York Times (NYT) и некоторых ее журналистов. Как сообщает агентство Reuters, судья заявил, что жалоба президента США нарушает федеральное правило, требующее «краткого и ясного изложения» иска для подтверждения того, что истец заслуживает удовлетворения.

В решении отмечается, что иск не является публичной площадкой «для нападок и оскорблений» или платформой «для яростного выступления против оппонента». Однако судья разрешил президенту США внести изменения в этот иск.

Трамп подал иск против NYT 15 сентября, обвинив крупнейшее американское издание в том, что оно является «рупором» Демократической партии и «распространяет ложную и клеветническую информацию» о президенте США. Комментируя свой иск, Трамп написал в соцсетях: «The Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении "Америка прежде всего", MAGA и нашей стране в целом. <...> New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно».

