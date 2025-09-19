USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»

21:45 1047

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 сентября сообщил, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Донецком направлении.

«Были доклады военных, Главнокомандующего. Продолжаем контрнаступление в районах Покровска и Доброполья — одном из самых важных направлений для России. Полноценного наступления РФ там не смогла развернуть. Наши войска уничтожают их силы, у россиян значительные потери. Существенно пополнен и обменный фонд для государства, каждый день появляются новые российские пленные», — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил задействованные подразделения: 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, 1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки, а также 14-ю бригаду Национальной гвардии Украины.

Он также отметил, что вокруг Купянска в Харьковской области Силы обороны продолжают защищать позиции. Глава государства анонсировал новые дипломатические удары в ответ на действия России.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина будет покрывать дефицит средств на производство оружия за счет экспорта собственного вооружения. По его словам, на вырученные средства, в частности от продажи морских дронов, будет увеличено производство беспилотников для фронта.

«Благодаря управляемому экспорту мы будем увеличивать производство и экспорт дронов, получая необходимые финансы. Современное оружие мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать», — отметил президент.

Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
22:18 488
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
22:12 578
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
20:42 9736
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
21:53 1632
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
21:45 1048
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию обновлено 20:26
20:26 5565
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить обновлено 18:17
18:17 5486
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна ФОТО, ВИДЕО
18:05 4952
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
18:01 2667
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 2349
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 7775

