Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 сентября сообщил, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Донецком направлении.

«Были доклады военных, Главнокомандующего. Продолжаем контрнаступление в районах Покровска и Доброполья — одном из самых важных направлений для России. Полноценного наступления РФ там не смогла развернуть. Наши войска уничтожают их силы, у россиян значительные потери. Существенно пополнен и обменный фонд для государства, каждый день появляются новые российские пленные», — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил задействованные подразделения: 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, 1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки, а также 14-ю бригаду Национальной гвардии Украины.

Он также отметил, что вокруг Купянска в Харьковской области Силы обороны продолжают защищать позиции. Глава государства анонсировал новые дипломатические удары в ответ на действия России.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина будет покрывать дефицит средств на производство оружия за счет экспорта собственного вооружения. По его словам, на вырученные средства, в частности от продажи морских дронов, будет увеличено производство беспилотников для фронта.

«Благодаря управляемому экспорту мы будем увеличивать производство и экспорт дронов, получая необходимые финансы. Современное оружие мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать», — отметил президент.