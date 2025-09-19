USD 1.7000
Еврокомиссия пытается «подкупить» Будапешт

Европейская комиссия планирует разморозить около €550 млн средств ЕС для Венгрии, стремясь преодолеть вето премьер-министра Виктора Орбана в отношении новых санкций против России.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times. Отмечается, что ЕС находится под давлением Вашингтона, требующего ужесточить прессинг на российскую экономику, а именно: прекратить весь импорт энергоносителей и ввести санкции против Индии и Китая, которые покупают российскую нефть.

Блок может принимать новые санкции только единогласно, при этом Венгрия и Словакия — последние оставшиеся импортеры российской нефти в ЕС — угрожали наложить вето на эти меры. Послы ЕС в пятницу обсудили пакет ограничительных мер, представленный Еврокомиссией. На этой неделе комиссия заявила, что меры будут направлены против «криптовалют, банков и энергетики» и ускорят отказ блока от импорта российского ископаемого топлива, который запланирован на 2027 год.

Орбан, которому предстоят парламентские выборы в следующем году, неоднократно отказывался сокращать зависимость своей страны от дешевого импорта энергоносителей из России и регулярно откладывал принятие санкций против нее.

Брюссель в 2022 году заморозил около €22 млрд средств ЕС, предназначенных для Будапешта, из-за обеспокоенности по поводу независимости судебной системы, прав беженцев, дискриминации ЛГБТ+ и свободы вузов.

Однако, как отмечает FT, комиссия постепенно освобождала эти средства, чтобы умиротворить Орбана: транш в €10 млрд был разморожен в 2023 году, чтобы заставить Будапешт отказаться от вето на помощь Киеву. Ранее в этом году страна получила еще €157 млн, используя правовую лазейку, которая позволяет Венгрии перенаправлять замороженные средства на другие программы. Эту же лазейку Будапешт стремится использовать снова.

