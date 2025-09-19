Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп объявил, что 25 сентября примет турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме.

«Я рад принять президента Турции в Белом доме 25 сентября. Мы работаем над многими торговыми и военными сделками с президентом, включая крупную закупку самолетов Boeing, сделку по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительным результатом», — написал Трамп.

Встреча станет важным шагом в развитии двусторонних отношений США и Турции, в частности в сфере оборонных контрактов.