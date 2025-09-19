USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом

22:12 584

Президент США Дональд Трамп объявил, что 25 сентября примет турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме.

«Я рад принять президента Турции в Белом доме 25 сентября. Мы работаем над многими торговыми и военными сделками с президентом, включая крупную закупку самолетов Boeing, сделку по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительным результатом», — написал Трамп.

Встреча станет важным шагом в развитии двусторонних отношений США и Турции, в частности в сфере оборонных контрактов.

Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
22:18 493
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
22:12 585
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
20:42 9740
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
21:53 1635
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
21:45 1052
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию обновлено 20:26
20:26 5568
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить обновлено 18:17
18:17 5490
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна ФОТО, ВИДЕО
18:05 4953
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
18:01 2667
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 2349
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 7778

ЭТО ВАЖНО

Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
22:18 493
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
22:12 585
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
20:42 9740
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
21:53 1635
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
21:45 1052
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию обновлено 20:26
20:26 5568
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить обновлено 18:17
18:17 5490
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна ФОТО, ВИДЕО
18:05 4953
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
18:01 2667
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 2349
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 7778
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться