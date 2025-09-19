Инцидент с российскими истребителями над Балтикой

Пограничные войска Польши заявили, что два российских истребителя нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic в Балтийском море, пролетев над ней на малой высоте, сообщает The Guardian.

«Командование вооруженных сил и другие органы власти уведомлены», — заявили в ведомстве.

Petrobaltic — морская нефтедобывающая платформа, расположенная в Балтийском море. Оператором является польская компания LOTOS Petrobaltic. Добывает нефть и газ, в основном на месторождении B3, которое находится примерно в 80 км к северу от Гданьска.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста и вручения ноты в связи с вторжением трех МиГ-31 в воздушное пространство страны, о котором заявили в Таллине.