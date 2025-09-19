USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Инцидент с российскими истребителями над Балтикой

22:18 495

Пограничные войска Польши заявили, что два российских истребителя нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic в Балтийском море, пролетев над ней на малой высоте, сообщает The Guardian.

«Командование вооруженных сил и другие органы власти уведомлены», — заявили в ведомстве.

Petrobaltic — морская нефтедобывающая платформа, расположенная в Балтийском море. Оператором является польская компания LOTOS Petrobaltic. Добывает нефть и газ, в основном на месторождении B3, которое находится примерно в 80 км к северу от Гданьска.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста и вручения ноты в связи с вторжением трех МиГ-31 в воздушное пространство страны, о котором заявили в Таллине.

Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
22:18 496
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
22:12 588
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
20:42 9743
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
21:53 1638
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
21:45 1053
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию обновлено 20:26
20:26 5571
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить обновлено 18:17
18:17 5492
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна ФОТО, ВИДЕО
18:05 4953
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
18:01 2667
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 2349
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 7779

ЭТО ВАЖНО

Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
22:18 496
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
22:12 588
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
20:42 9743
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
21:53 1638
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
21:45 1053
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию обновлено 20:26
20:26 5571
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить обновлено 18:17
18:17 5492
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна ФОТО, ВИДЕО
18:05 4953
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
18:01 2667
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
17:48 2349
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
17:37 7779
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться