USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Азербайджан подарит Туркменистану нефтеналивной танкер

Азербайджан передаст Туркменистану нефтеналивной танкер водоизмещением 8 тысяч тонн как символ братских отношений между странами. Завершить проект планируется к концу этого или началу следующего года, сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на полях Инвестиционного форума Туркменистана (TIF 2025) в туристической зоне «Аваза».

Замминистра подчеркнул, что транспортное сотрудничество двух стран выходит за рамки символичных жестов. Он напомнил о подписанном в августе трехстороннем меморандуме о развитии международного авиасообщения между Туркменистаном и Азербайджаном. Реализация документа создаст прямой воздушный маршрут над Каспием, востребованный у деловых людей и туристов.

Алекперов отметил, что логистическая связанность Туркменистана и Азербайджана выгодна не только странам региона, но и всему континенту. «Как раньше говорили, что все дороги ведут в Рим, так теперь можно сказать, что все дороги проходят через Туркменистан. Это самый короткий путь между Европой и Азией», — заявил он.

Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию обновлено 20:26
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить обновлено 18:17
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна ФОТО, ВИДЕО
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
Ильхам Алиев поздравляет еврейскую общину
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Судят бизнесмена Адилова. Он обвиняется в крупном мошенничестве
Новый санкционный удар по России
Новый санкционный удар по России обновлено 17:37
