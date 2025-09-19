Азербайджан подарит Туркменистану нефтеналивной танкер

Азербайджан передаст Туркменистану нефтеналивной танкер водоизмещением 8 тысяч тонн как символ братских отношений между странами. Завершить проект планируется к концу этого или началу следующего года, сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на полях Инвестиционного форума Туркменистана (TIF 2025) в туристической зоне «Аваза».

Замминистра подчеркнул, что транспортное сотрудничество двух стран выходит за рамки символичных жестов. Он напомнил о подписанном в августе трехстороннем меморандуме о развитии международного авиасообщения между Туркменистаном и Азербайджаном. Реализация документа создаст прямой воздушный маршрут над Каспием, востребованный у деловых людей и туристов.

Алекперов отметил, что логистическая связанность Туркменистана и Азербайджана выгодна не только странам региона, но и всему континенту. «Как раньше говорили, что все дороги ведут в Рим, так теперь можно сказать, что все дороги проходят через Туркменистан. Это самый короткий путь между Европой и Азией», — заявил он.