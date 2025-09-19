USD 1.7000
Кямаледдин Гейдаров принял граждан в Нафталане

19 сентября 2025, 22:35

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и согласно графику приема граждан руководителями центральных исполнительных органов в регионах страны, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров 19 сентября в городе Нафталан, в здании Центра Гейдара Алиева, принял жителей Нафталана, Геранбойского и Ходжалинского районов.

Сначала министр посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Нафталане, возложил цветы и с глубоким уважением почтил его память.

Затем глава МЧС рассмотрел обращения пришедших на прием граждан, большая часть которых была решена на месте. По ряду вопросов руководителям соответствующих структур МЧС были даны поручения о немедленном принятии мер в соответствии с законодательством.

Помимо Гейдарова, граждан также приняли главы учреждений министерства.

Пришедшие на прием граждане выразили президенту страны благодарность за созданные условия для оперативного решения их обращений.

Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
00:12 614
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
19 сентября 2025, 21:53 3305
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
19 сентября 2025, 23:19 551
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
19 сентября 2025, 23:02 1604
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
19 сентября 2025, 22:18 2195
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
19 сентября 2025, 22:12 1947
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
19 сентября 2025, 20:42 12075
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
19 сентября 2025, 21:45 2381
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию обновлено 22:52
19 сентября 2025, 22:52 7878
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить обновлено 18:17
19 сентября 2025, 18:17 6890
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна ФОТО, ВИДЕО
19 сентября 2025, 18:05 6108

