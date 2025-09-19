Кямаледдин Гейдаров принял граждан в Нафталане

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и согласно графику приема граждан руководителями центральных исполнительных органов в регионах страны, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров 19 сентября в городе Нафталан, в здании Центра Гейдара Алиева, принял жителей Нафталана, Геранбойского и Ходжалинского районов.

Сначала министр посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Нафталане, возложил цветы и с глубоким уважением почтил его память.

Затем глава МЧС рассмотрел обращения пришедших на прием граждан, большая часть которых была решена на месте. По ряду вопросов руководителям соответствующих структур МЧС были даны поручения о немедленном принятии мер в соответствии с законодательством.

Помимо Гейдарова, граждан также приняли главы учреждений министерства.

Пришедшие на прием граждане выразили президенту страны благодарность за созданные условия для оперативного решения их обращений.