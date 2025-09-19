USD 1.7000
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ

19 сентября 2025, 23:19 551

Контртеррористическая служба Ирака (CTS) сообщила о проведении операции на территории Сирии совместно с силами международной коалиции, в ходе которой был уничтожен один из «самых видных» лидеров ИГИЛ Омар Абдель Кадер Бассам, известный как аль-Халаби, пишет Shafaq News.

По данным CTS, он занимал должность оперативного сотрудника и офицера внешней безопасности в структуре организации, отвечал за планирование и координацию так называемых «отдаленных провинций». Кроме того, аль-Халаби был причастен к теракту у иранского посольства в Ливане, а также к попыткам организации атак в Европе и США.

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило его ликвидацию, подчеркнув, что «террорист представлял прямую угрозу территории США».

