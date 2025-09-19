В Подмосковье покончил с собой гендиректор «дочки» «Росатома»

Тело обнаружили возле машины на дороге недалеко от леса, рядом лежало охотничье ружье и записка с жалобами на депрессию, рассказал собеседник агентства. В качестве версии рассматривается самоубийство. Baza уточнила, что Тюнина нашли у его автомобиля в поселке Кокошкино на западе столицы. По данным «МК», в предсмертной записке говорилось, что он решил покончить с собой, так как устал пятый год бороться с депрессией, которая «становится все хуже». Тюнину было 50 лет.

«Химпроминжиниринг» — входящая в «Росатом» научно-производственная компания, которая разрабатывает и выпускает углеродные композиты для авиации, энергетики и промышленности. Тюнин стал ее гендиректором в апреле 2016 года. Позднее компания вошла в дивизион «Перспективные материалы и технологии» под брендом Umatex, который в феврале 2023 года попал под санкции США. Тюнин — уже 20-й топ-менеджер, погибший при загадочных обстоятельствах с начала войны в Украине. Около 10 дней назад под Калининградом нашли мертвым гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» Алексея Синицына: обезглавленный труп лежал под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос.

В августе стало известно о смерти Дмитрия Осипова, председателя совета директоров «Уралкалия», и Михаила Кенина, основателя и главного акционера ГК «Самолет» — крупнейшего в России застройщика. Причины их кончины остались неизвестными.

Пик таинственных смертей пришелся на 2022 год. Тогда были найдены тела главы транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана, экс-вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева и бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени. Кроме того, из окна Центральной клинической больницы Управделами президента выпал председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Пришедший на его место Владимир Некрасов умер спустя год из-за «острой сердечной недостаточности».

В 2023 году нашли мертвыми директора Межрегионального топливного союза Вячеслава Ровнейко и замглавы «Якутскэнерго» Игоря Шкурко. В 2024 году в своем кабинете повесился вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус. В 2025-м выпал с балкона вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов.