Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ

Отдел спорта
00:12

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оказывает поддержку в сфере ядерной безопасности на гонках «Формулы-1», которые стартовали в пятницу в Баку.

Это первый случай, когда агентство помогает обеспечить безопасность на «Королевских автогонках», сообщает официальный сайт ООН.

Ранее столицу Азербайджана посетили эксперты МАГАТЭ. Вместе со специалистами из Франции и ОАЭ они проконсультировали организаторов мероприятия и обсудили использование более 100 приборов радиационного контроля.

«Крупные мероприятия становятся первоочередными целями для преступников, включая возможное использование ядерных и других радиоактивных материалов, - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. - Расширяя нашу поддержку в области ядерной безопасности на стремительный мир автоспорта, мы расширяем зону нашей бдительности, помогая странам закрывать критические пробелы и обеспечивать безопасность населения».

Директор Департамента ядерной безопасности МАГАТЭ Елена Буглова напомнила о системной работе агентства: «На протяжении последних двух десятилетий МАГАТЭ находится в авангарде интеграции ядерных протоколов безопасности в традиционные меры защиты массовых мероприятий - усилия, которые обеспечивают безопасность миллионов людей, – сказала она. – За кулисами событий, таких как гонки «Формулы-1», действует последовательный подход, признающий ядерную безопасность фундаментальной частью общего комплекса мер до и во время самих мероприятий».

МАГАТЭ ранее поддержало Азербайджан на Конференции ООН по климату и продолжит сотрудничество с нашей страной во время Игр СНГ, стартующих в конце сентября, и Всемирного урбанистического форума в 2026 году.

С 2004 года агентство помогло обеспечить ядерную безопасность 88 крупных мероприятий в 49 странах.

