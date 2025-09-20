Великобритания ввела санкции против бывшего генпрокурора Грузии

Великобритания ввела санкции против бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе и бизнесмена Левана Васадзе в рамках нового пакета ограничений, связанных с поддержкой «российской агрессии» против Украины. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Соединенного Королевства 19 сентября.

Парцхаладзе, занимавший пост генпрокурора Грузии в 2013 году в течение 47 дней, включен в санкционный список за «обширные связи с Россией и высшим руководством партии «Грузинская мечта». В официальном документе Минфина Великобритании указано, что он «участвует или участвовал в получении выгоды от правительства России или в оказании ему поддержки, работая в качестве директора Московской брокерской компании, которая осуществляет деятельность в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в секторах финансовых услуг и строительства».

Леван Васадзе подвергнут санкциям за «использование медиаплатформ для распространения пророссийской дезинформации». Британский МИД обвинил его в «поддержке политики, дестабилизирующей Украину и угрожающей ее территориальной целостности».

Васадзе ранее занимал руководящие посты в АФК «Система» и владел контрольным пакетом компании «АТ-Консалтинг», входящей в «Росатом». По данным ЕГРЮЛ, он владеет долей в 13,6% в ООО «Пет Ритейл» — юридическом лице сети зоомагазинов «Бетховен», а также является основателем и генеральным директором инвестфонда Prometheus Capital Partners. Помимо этого, он является основателем движения «Эри» («Нация» — «Единство, Сущность, Надежда») и известен ультранационалистическими и гомофобными взглядами, а также близостью к «идеологу Кремля» Александру Дугину.

Также под ограничения попали два нефтяных танкера — «Бавлы» и «Каракуз», — которые, по данным Лондона, перевозили российскую нефть в грузинский порт Батуми в составе «теневого флота» РФ. Судам запрещен вход в британские порты и доступ к судовому реестру Великобритании.

Эти меры последовали за снижением уровня дипломатических отношений с Грузией в 2024 году из-за принятия «инспирированных Кремлем законов» и подавления гражданского общества, подчеркивается в заявлении МИД Великобритании. Там также говорится, что Кремль «все чаще обращается к посредникам в третьих странах для поддержки военных и пропагандистских операций». Новый пакет санкций стал частью более 2800 ограничительных мер, введенных Великобританией против России.