ЧП в Босфоре

Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в Босфорском проливе, сообщила пресс-служба канцелярии губернатора Стамбула в Х. По информации властей, ранения получили восемь человек, они доставлены в близлежащие больницы.

Авария произошла у причала Ускюдар около 20:30 по местному времени. По информации телеканала CNN Türk, пассажирское судно Kamil Sayın следовало из Бешикташа, расположенного на европейском берегу пролива Босфор. В заявлении канцелярии губернатора Стамбула говорится, что сухогруз шел под флагом Панамы. CNN Türk пишет, что речь идет о судне под названием Artvin.

«После инцидента суда были отведены с Босфорской линии движения, а пострадавшие в аварии граждане доставлены в окрестные больницы. По факту инцидента начато расследование», — сообщили в канцелярии.

TRT Haber пишет, что сейчас на месте происшествия находятся сотрудники Главного управления береговой охраны Министерства транспорта и инфраструктуры Турции. Для эвакуации пострадавших были задействованы быстроходные спасательные катера.