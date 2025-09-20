USD 1.7000
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

ЧП в Босфоре

Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в Босфорском проливе, сообщила пресс-служба канцелярии губернатора Стамбула в Х. По информации властей, ранения получили восемь человек, они доставлены в близлежащие больницы.

Авария произошла у причала Ускюдар около 20:30 по местному времени. По информации телеканала CNN Türk, пассажирское судно Kamil Sayın следовало из Бешикташа, расположенного на европейском берегу пролива Босфор. В заявлении канцелярии губернатора Стамбула говорится, что сухогруз шел под флагом Панамы. CNN Türk пишет, что речь идет о судне под названием Artvin.

«После инцидента суда были отведены с Босфорской линии движения, а пострадавшие в аварии граждане доставлены в окрестные больницы. По факту инцидента начато расследование», — сообщили в канцелярии.

TRT Haber пишет, что сейчас на месте происшествия находятся сотрудники Главного управления береговой охраны Министерства транспорта и инфраструктуры Турции. Для эвакуации пострадавших были задействованы быстроходные спасательные катера.

Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
00:12 623
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
19 сентября 2025, 21:53 3311
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
19 сентября 2025, 23:19 554
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
19 сентября 2025, 23:02 1610
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
19 сентября 2025, 22:18 2200
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
19 сентября 2025, 22:12 1951
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
19 сентября 2025, 20:42 12083
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
19 сентября 2025, 21:45 2384
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию
НАТО подтвердила вторжение российских истребителей в Эстонию обновлено 22:52
19 сентября 2025, 22:52 7889
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить
За въезд в отдельные зоны Баку придется платить обновлено 18:17
19 сентября 2025, 18:17 6893
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна
Так Мурад Ахмадиев уложил на лопатки армянского олимпийского чемпиона Алексаняна ФОТО, ВИДЕО
19 сентября 2025, 18:05 6110

