Узбекистан направил Украине ноты протеста

МИД Узбекистана направил ноты в адрес Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Украины в связи с удержанием в рабстве 13 граждан республики. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов, передает ТАСС.

Ранее Киевская областная прокуратура заявила, что группа людей удерживала 13 узбекистанцев в нечеловеческих условиях под Киевом для трудовой эксплуатации. Четыре предполагаемых участника группировки задержаны, им предъявлены обвинения в совершении особо тяжкого преступления.

По информации узбекистанского МИД, сотрудники посольства выехали на место происшествия, пострадавших разместили в местной больнице. «Посольство взяло ситуацию под полный контроль и принимает все необходимые меры для возвращения наших граждан в Узбекистан. В частности, в МИД и Генпрокуратуру Украины направлены соответствующие ноты для оказания консульско-правовой помощи», — написал Бурханов в Telegram.

Кроме того, узбекистанский МИД призвал граждан страны воздержаться от поездок в Украину.