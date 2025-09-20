USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Узбекистан направил Украине ноты протеста

00:57 1147

МИД Узбекистана направил ноты в адрес Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Украины в связи с удержанием в рабстве 13 граждан республики. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов, передает ТАСС.

Ранее Киевская областная прокуратура заявила, что группа людей удерживала 13 узбекистанцев в нечеловеческих условиях под Киевом для трудовой эксплуатации. Четыре предполагаемых участника группировки задержаны, им предъявлены обвинения в совершении особо тяжкого преступления.

По информации узбекистанского МИД, сотрудники посольства выехали на место происшествия, пострадавших разместили в местной больнице. «Посольство взяло ситуацию под полный контроль и принимает все необходимые меры для возвращения наших граждан в Узбекистан. В частности, в МИД и Генпрокуратуру Украины направлены соответствующие ноты для оказания консульско-правовой помощи», — написал Бурханов в Telegram.

Кроме того, узбекистанский МИД призвал граждан страны воздержаться от поездок в Украину. 

Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема
01:36 762
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема
01:06 843
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию обновлено 01:56
01:56 9731
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
00:12 1575
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
19 сентября 2025, 21:53 3917
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
19 сентября 2025, 23:19 879
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
19 сентября 2025, 23:02 2271
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
19 сентября 2025, 22:18 2682
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
19 сентября 2025, 22:12 2431
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
19 сентября 2025, 20:42 12961
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
19 сентября 2025, 21:45 2847

ЭТО ВАЖНО

Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема
01:36 762
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема
01:06 843
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию обновлено 01:56
01:56 9731
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
00:12 1575
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
19 сентября 2025, 21:53 3917
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
19 сентября 2025, 23:19 879
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
19 сентября 2025, 23:02 2271
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
19 сентября 2025, 22:18 2682
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
19 сентября 2025, 22:12 2431
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
19 сентября 2025, 20:42 12961
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
19 сентября 2025, 21:45 2847
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться