USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Аш-Шараа: договор с Израилем возможен в ближайшие дни

01:12 381

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что в ближайшие дни Дамаск может подписать соглашение по безопасности с Израилем, аналогичное договоренности 1974 года о разъединении сил на Голанских высотах.

Он подчеркнул, что документ «не означает нормализацию отношений и не связан с «Авраамовыми соглашениями», передает Al Mayadeen.

Ранее в Вашингтоне прошли консультации с участием первого замгоссекретаря США Кристофера Ландау и главы МИД переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани. Стороны обсуждали борьбу с терроризмом, будущее Сирии и реализацию мартовских договоренностей о включении курдских формирований в состав армии. По словам Госдепа, США рассматривают возможность расширения сотрудничества и приветствуют отмену санкций против Дамаска, объявленную президентом Дональдом Трампом.

Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема
01:36 762
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема
01:06 843
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию обновлено 01:56
01:56 9731
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
00:12 1576
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
19 сентября 2025, 21:53 3917
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
19 сентября 2025, 23:19 879
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
19 сентября 2025, 23:02 2271
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
19 сентября 2025, 22:18 2683
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
19 сентября 2025, 22:12 2431
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
19 сентября 2025, 20:42 12961
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
19 сентября 2025, 21:45 2847

ЭТО ВАЖНО

Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема
01:36 762
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема
01:06 843
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию обновлено 01:56
01:56 9731
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
00:12 1576
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
19 сентября 2025, 21:53 3917
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
19 сентября 2025, 23:19 879
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
19 сентября 2025, 23:02 2271
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
19 сентября 2025, 22:18 2683
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
19 сентября 2025, 22:12 2431
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
19 сентября 2025, 20:42 12961
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
19 сентября 2025, 21:45 2847
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться