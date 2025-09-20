Аш-Шараа: договор с Израилем возможен в ближайшие дни

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что в ближайшие дни Дамаск может подписать соглашение по безопасности с Израилем, аналогичное договоренности 1974 года о разъединении сил на Голанских высотах.

Он подчеркнул, что документ «не означает нормализацию отношений и не связан с «Авраамовыми соглашениями», передает Al Mayadeen.

Ранее в Вашингтоне прошли консультации с участием первого замгоссекретаря США Кристофера Ландау и главы МИД переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани. Стороны обсуждали борьбу с терроризмом, будущее Сирии и реализацию мартовских договоренностей о включении курдских формирований в состав армии. По словам Госдепа, США рассматривают возможность расширения сотрудничества и приветствуют отмену санкций против Дамаска, объявленную президентом Дональдом Трампом.