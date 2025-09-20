Отдохнул душой, но ничего не решил

Двухдневный визит Дональда Трампа в Великобританию состоял из двух частей - театральной и политической. Первая доминировала. Позолоченная карета, в которой он въехал в Виндзорский дворец (Трамп стал первым президентом США, которому была оказана честь провести сутки во дворце), изысканный обед в смокинге с белой бабочкой, заигрывания с принцессой Уэльской Кэтрин за столом. Всем своим видом Трамп показывал то, что обещал накануне визита - он едет в Великобританию отдыхать, а не вершить мировые дела. Его можно понять: он выбрался из удушающей атмосферы в своей стране с ее бесконечным муссированием дела педофила Джеффри Эпштейна и обвинений в запрете свободы слова после увольнения известного телеведущего Джимми Киммела. Под стать супругу была и Мелания, которая демонстрировала роскошные наряды из кожи от Louis Vitton. Правда, местная публика здорово потешалась над ее черной шляпой с огромными полями, под которыми часто не было видно не только глаз Первой леди, но и всего лица. Кто-то предположил, что таким образом она не хотела замечать нарушения супругом королевского этикета. А именно, то, как он бодро шагал вдоль линии королевских гвардейцев, а король Карл III плелся позади. Или, когда похлопывал хозяина по спине, хотя прикасаться к монаршему телу по этикету категорически запрещено.

Впрочем, такие детали подмечали лишь зарубежные наблюдатели. А британцы объясняли им, что все окей. Правила общения с монархами, писаные столетия назад в последние годы, говорили, они здорово демократизировались. Кто-то вспомнил, что в свое время Борис Ельцин по медвежьи заключил в объятия хрупкую королеву - мать Елизавету, и та после этого не упала в обморок. Но театр-театром, однако и в прет-а-порте хозяев и гостей кто-то подметил политические символы. На фотографии Трампа с супругой Меланьей и Карла с королевой Камиллой первая была одета в желтое платье, а последняя в синее. И если бы их поставили рядом, то получился бы флаг Украины. Украинская тема если и не доминировала на встречах в Великобритании, то была не последней. Дональда Трампа не обеспокоило напоминание короля Великобритании Карла III о важности поддержки Украины и необходимости борьбы с тиранией во время государственного ужина, устроенного в Виндзорском замке в честь главы Белого дома. Добавлю от себя: Трамп физиономически выражал полную поддержку словам короля.

Обсуждение Украины продолжилось и на следующий день во время переговоров с премьер-министром Киром Стармером, а потом было отражено на совместной пресс-конференции. «Он подвел меня. Он по-настоящему подвел меня», — сказал президент США о Владимире Путине. «Я очень разочарован, что это (конфликт в Украине) еще не разрешено». Однако Трамп не сказал ни слова о том, что он собирается ужесточить санкции против России. После прихода к власти президент США неоднократно обещал ввести эти санкции, если Москва не проявит воли к миру, но не сделал ничего на этом пути. Как известно, на прошлой неделе он вновь заявил, что готов ввести эти санкции в случае, если европейские государства откажутся покупать нефть и газ у России. Это вопрос также обсуждался со Стармером, которого видят, как связывающее звено между ЕС и Америкой. Конкретных результатов это не дало, но как пишут европейские СМИ, Европа, возможно, прислушалась к призывам Трампа и в своем 19-м пакете санкций против России предусмотрела ускорение отказа от приобретения российского сжиженного газа. Прежде она была готова полностью отказаться от его закупок к концу 2027 года, но теперь график, видимо будет пересмотрен. К этому компромиссу призывает ЕС и Стармер. Во время визита Трампа британский премьер стремился никоим образом не выпячивать свои разногласия с президентом. Ему это в целом удалось, и единственным предметом расхождений между ним и Трампом стал вопрос о признании Палестины - хозяин Белого дома категорически против этого. Впрочем, гость не стал педалировать эту тему.