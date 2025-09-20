Долг по гроб жизни

В российской патриотической тусовке царят растерянность, уныние, у кого-то, возможно, и паника. Министерство юстиции РФ наградило статусом иностранного агента популярного военного блогера Романа Алехина: «Р.Ю. Алехин принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих Российской Федерации». Другой военный корреспондент Алексей Живов так откликнулся на это событие, выразив мнение всей этой среды, которая старается поддерживать высокий градус верноподданнического угара: «При таком уровне мотивировки статуса иноагента им может стать кто угодно, включая вашего покорного слугу. В общем, зачистка инфопространства началась. Скоро, видимо, будем прощаться».

Сам Алехин говорит, что обвинения абсурдны, «так как с февраля 2022 года почти вся работа канала - противоборство информационному влиянию противника, раскрытие инструментов влияния на наших граждан». Имеется в виду Telegram-канал, на котором у него больше 170 тысяч подписчиков. Сам он на справедливость не надеется: «Ну, если только президент увидит и вмешается, но это прям будет чудом». Как у всякого громкого российского восхвалителя властей, в писаниях Алехина несложно обнаружить слова поддержки жесткого курса в отношении иностранных агентов: «Россию победить военными методами невозможно, ее развалить можно только изнутри. Влияние на ментальный уровень, на психологию человека — это как раз самые страшные моменты, которые и уничтожают Россию… И бороться с этим однозначно надо самыми жесткими методами. Самый действенный метод, конечно, это лишить иноагентов денег». Теперь он сам будет лишен возможности работать, как раньше, с многомиллионными волонтерскими фондами и зарабатывать на своем Telegram-канале. Роман Алехин в недавнем прошлом - советник губернатора Курской области Алексея Смирнова, который в апреле нынешнего года был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму миллиард рублей. Сам военблогер оказался в разработке органов внутренних дел. Недавно сразу несколькими официальными каналами были обнародованы данные оперативной съемки, на которых Алехин договаривается о схеме поставок медикаментов на фронт. Некий бизнесмен должен был перевести 200 миллионов рублей в благотворительный фонд Алехина, тот у этого же бизнесмена купит медикаменты на 150 миллионов рублей, разницу поделить. Военблогер подтвердил, что такой разговор был, но, дескать, его специальным образом смонтировали, чтобы получилась уголовка.