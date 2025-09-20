USD 1.7000
Новость дня
Россия атаковала Украину «шахедами»

01:45 305

Вечером пятницы российские войска начали массированную атаку Украины ударными беспилотниками. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, дроны фиксировались над севером Харьковской и Черниговской областей, в центре Сумщины, а также на востоке Днепропетровской области. Позднее сообщения поступали из Изюмского и Чугуевского районов Харьковщины, западных районов Черниговщины, Черкасской и Полтавской областей.

Отмечалось, что БПЛА курсировали в сторону Киева, Полтавы, Черкасс и Кременчуга. Основные группы ударных дронов были замечены над Полтавской, Черкасской и Кировоградской областями.

Воздушные силы неоднократно призывали граждан не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.

Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема
01:36 768
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема
01:06 850
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию обновлено 01:56
01:56 9738
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
00:12 1577
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
19 сентября 2025, 21:53 3921
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
19 сентября 2025, 23:19 881
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
19 сентября 2025, 23:02 2273
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
19 сентября 2025, 22:18 2684
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
19 сентября 2025, 22:12 2432
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
19 сентября 2025, 20:42 12962
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
19 сентября 2025, 21:45 2849

