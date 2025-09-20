Россия атаковала Украину «шахедами»

Вечером пятницы российские войска начали массированную атаку Украины ударными беспилотниками. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, дроны фиксировались над севером Харьковской и Черниговской областей, в центре Сумщины, а также на востоке Днепропетровской области. Позднее сообщения поступали из Изюмского и Чугуевского районов Харьковщины, западных районов Черниговщины, Черкасской и Полтавской областей.

Отмечалось, что БПЛА курсировали в сторону Киева, Полтавы, Черкасс и Кременчуга. Основные группы ударных дронов были замечены над Полтавской, Черкасской и Кировоградской областями.

Воздушные силы неоднократно призывали граждан не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.