Трамп: США зарабатывают на поставках оружия в Украину, хотя я этого не хочу

Президент США Дональд Трамп признался, что его страна получает прибыль от поставок оружия в Украину, хотя лично он этого не желает.

«Мы не тратим деньги на эту войну, ее финансирует НАТО. НАТО покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но по сути мы зарабатываем, потому что покупается наше оружие. Все финансируют государства НАТО, они платят за ракеты, за танки», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Американский лидер добавил, что не осуждает украинцев, уставших от войны, и подчеркнул, что «этой войны не было бы, если бы президентом был я».

По словам Трампа, Китай настроен на урегулирование украинского кризиса и готов содействовать этому. «Я думаю, Си Цзиньпин будет работать с нами, чтобы помочь в этом», — заявил он.

Кроме того, Трамп сообщил о начале реализации сделки по TikTok, отметив, что США будут иметь контроль над соцсетью. Он также подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Афганистаном о восстановлении контроля над авиабазой Баграм: «Посмотрим, что будет с Баграмом. Ее нельзя было оставлять».