USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Трамп: США зарабатывают на поставках оружия в Украину, хотя я этого не хочу

01:53 258

Президент США Дональд Трамп признался, что его страна получает прибыль от поставок оружия в Украину, хотя лично он этого не желает.

«Мы не тратим деньги на эту войну, ее финансирует НАТО. НАТО покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но по сути мы зарабатываем, потому что покупается наше оружие. Все финансируют государства НАТО, они платят за ракеты, за танки», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Американский лидер добавил, что не осуждает украинцев, уставших от войны, и подчеркнул, что «этой войны не было бы, если бы президентом был я».

По словам Трампа, Китай настроен на урегулирование украинского кризиса и готов содействовать этому. «Я думаю, Си Цзиньпин будет работать с нами, чтобы помочь в этом», — заявил он.

Кроме того, Трамп сообщил о начале реализации сделки по TikTok, отметив, что США будут иметь контроль над соцсетью. Он также подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с Афганистаном о восстановлении контроля над авиабазой Баграм: «Посмотрим, что будет с Баграмом. Ее нельзя было оставлять».

Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема
01:36 769
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема
01:06 850
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию обновлено 01:56
01:56 9739
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
00:12 1578
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
19 сентября 2025, 21:53 3921
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
19 сентября 2025, 23:19 881
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
19 сентября 2025, 23:02 2273
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
19 сентября 2025, 22:18 2684
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
19 сентября 2025, 22:12 2432
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
19 сентября 2025, 20:42 12962
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
19 сентября 2025, 21:45 2851

ЭТО ВАЖНО

Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема
01:36 769
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема
01:06 850
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию
Трамп о вторжении российских истребителей в Эстонию обновлено 01:56
01:56 9739
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
Ядерную безопасность Азербайджана в дни «Формулы-1» обеспечивает МАГАТЭ
00:12 1578
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...»
Келлог: «Путин думает, что выиграет войну, но карты в руках Трампа...» обновлено 21:53
19 сентября 2025, 21:53 3921
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГИЛ
19 сентября 2025, 23:19 881
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
Украинцы отвоевали семь населенных пунктов в Донбассе
19 сентября 2025, 23:02 2273
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
Инцидент с российскими истребителями над Балтикой
19 сентября 2025, 22:18 2684
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом
19 сентября 2025, 22:12 2432
Директор СНБ Армении в Баку
Директор СНБ Армении в Баку обновлено 20:42
19 сентября 2025, 20:42 12962
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
Зеленский: «Продолжаем контрнаступление...»
19 сентября 2025, 21:45 2851
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться