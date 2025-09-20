Параллельное государство в Турции?

Сенсационное заявление Йылдырая Чичека, пресс-секретаря председателя Партии националистического движения Девлета Бахчели, опубликованное 15 сентября в газете «Türkgün», неожиданно стало центральной темой турецкой политической повестки. В своей статье Чичек предупредил о появлении «новой параллельной структуры внутри государства» — формулировки, которая после попытки государственного переворота в 2016 году, связанного с организацией ФЕТО, имеет в Турции особый политический вес. Чичек прямо сослался на заявление Бахчели от 11 сентября, когда лидер националистов потребовал расследовать, проникла ли эта «новая параллельная структура» в основы госаппарата. Он подчеркнул риск того, что «лица, работающие на другие страны или связанные с террористическими организациями», могут занимать позиции в чувствительных органах власти.

«Никто в структуре государства не должен пытаться изменить генетический код национальных кадров страны», — добавил Чичек, придавая словам Бахчели более радикальную интерпретацию. Партия справедливости и развития, союзник MHP, оставила заявления Чичека без комментариев. Оппозиционные партии также воздержались от реакции. Однако публикация вызвала бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях. Метин Кюлюнк, бывший депутат от Партии справедливости и развития, поддержал слова Чичека, подчеркнув, что угроза «не где-то далеко, а рядом», и напомнив, что организация ФЕТО по-прежнему активна во всех сферах. Но, по его словам, политическая система сопротивляется внутреннему очищению. Главный редактор издания «Medyascope» Рушен Чакыр расценил статью как проявление борьбы за влияние внутри бюрократического аппарата, а журналист Исмаил Саймаз связал предупреждение Бахчели с последними кадровыми перестановками в полиции, отметив, что MHP впервые столь резко критикует министра внутренних дел Али Ерликая и его политику назначений.

Источники haqqin.az в Анкаре утверждают, что заявления Бахчели и Чичека напрямую связаны с противостоянием между нынешним министром внутренних дел Али Ерликая и его предшественником Сулейманом Сойлу. Последний возглавил министерство спустя месяц после провала переворота в 2016 году и считался одной из ключевых фигур в процессе кадровых назначений на освободившиеся после ФЕТО должности, многие из которых заняли люди, близкие к MHP. Однако указ президента Эрдогана, опубликованный 10 сентября в «Официальной газете», изменил баланс: целый ряд начальников полиции, считавшихся лояльными MHP, были сняты с постов или переведены в менее значимые регионы. Наиболее заметным стало назначение Сулеймана Карадениза, известного своей демонстративной верностью Бахчели, с должности главы Управления специального назначения МВД на пост начальника полиции в провинциальном Мугле. Всего новые назначения затронули 37 провинций, а 22 руководителя были переведены в центральный аппарат. По сообщениям турецких СМИ, после публикации указа Сулейман Сойлу связался с Бахчели и заявил, что «героические сотрудники полиции» были уволены по инициативе Ерликая. Эта версия получила дополнительное подтверждение, когда Ахмед Селим Кероглу, советник президента Эрдогана и член Совета по политике в области здравоохранения, поделился статьей Чичека в социальных сетях. Хотя Кероглу не принадлежит к MHP, хорошо известна его близость к Сойлу. Напряженность между MHP и Ерликая, как утверждают источники, проявилась еще в мае 2024 года. Тогда Бахчели заявил о существовании в полиции Анкары «группы, готовящей государственный переворот». Это заявление сопровождалось арестом заместителя начальника управления Муратa Челикa, который занимался делом криминального авторитета Айхана Бора Каплана и расследованием убийства бывшего главы ультранационалистической организации «Ülkü Ocaqları» Синана Атеша. Позднее Челик и еще двое сотрудников были освобождены и приказом Ерликая возвращены в декабре прошлого года на службу, что вызвало недовольство MHP.