Зеленский об обстреле жилых домов кассетными боеприпасами

Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих, которые в течение ночи защищали небо. Он также отметил, что пилоты F-16 в этот раз «результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет».

«Целью была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли», — написал украинский лидер в Telegram.

Россия предприняла очередную массированную атаку на Украину, применив 40 крылатых и баллистических ракет и около 580 БПЛА разных типов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

*** 10:00

Ночью Россия подвергла украинские города массированной атаке. Как сообщают украинские телеграм-каналы, для ударов использовалось не менее 50 беспилотников «Герань-2» и несколько десятков Х-101.

Сильнее всего пострадала Днепропетровская область, которая оказалась под комбинированным ударом «Шахедов» и ракет.

В Днепре погиб один человек, еще 13 получили ранения. Повреждены многоэтажка, частные дома и хозяйственные постройки, возникли пожары. В Павлограде пострадало предприятие.

Последствия атаки зафиксированы и в Киевской области: в трех районах повреждены гаражи, частные дома и автомобили.

Николаевскую область обстреляли баллистикой и ударными БПЛА. Под ударом оказались промышленная инфраструктура Николаева, ферма в Снигуровской громаде, частные дома и гражданские автомобили.