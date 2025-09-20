Угроза еще одной войны

В последние месяцы высокопоставленные сотрудники служб безопасности Иордании все чаще предупреждают о росте активности Ирана и его союзников на территории Хашимитского королевства. Речь идет о финансировании, вербовке, контрабанде оружия и создании скрытых ячеек. Согласно данным Iran International, масштабы этой деятельности за последние три года утроились, и даже в рядах силовых структур Иордании появились подозреваемые в шпионаже в пользу Тегерана.

По словам источников, для Ирана стратегически важно закрепить даже ограниченное присутствие в стране, десятилетиями считавшейся одним из самых стабильных союзников Запада на Ближнем Востоке. Обнаружение складов оружия, приписанных первоначально «Братьям-мусульманам», а затем связанное с ХАМАС и «Хезболлой», аресты людей по подозрению в подготовке боевых действий, сообщения о вербовке иранскими эмиссарами и сотрудничестве с палестинскими и ливанскими структурами создают картину системного расширения влияния. В мае 2024 года агентство Reuters сообщало о раскрытии заговора по переброске оружия из Сирии в Иорданию, а весной того же года Амман официально заявил о перехвате дронов и ракет, нарушивших иорданское воздушное пространство в ходе ближневосточных столкновений. Одновременно иракская группировка «Катаиб Хезболла» публично заявляла о готовности вооружить так называемое «Исламское сопротивление в Иордании» и предоставить оснащение для 12 тысяч бойцов, что наглядно демонстрирует стремление Ирана создать против Израиля альтернативный фронт в случае потери контроля над Южным Ливаном. В ответ Израиль усилил меры безопасности на границе с королевством и провел внезапные учения, имитирующие наземное вторжение, но, как утверждают источники в иорданских силовых структурах, контрабанда оружия через Сирию и Иорданию в направлении Иудеи и Самарии продолжается.