Угроза еще одной войны

новые подробности
Айдын Керимов, автор haqqin.az
10:02 4387

В последние месяцы высокопоставленные сотрудники служб безопасности Иордании все чаще предупреждают о росте активности Ирана и его союзников на территории Хашимитского королевства.

Речь идет о финансировании, вербовке, контрабанде оружия и создании скрытых ячеек. Согласно данным Iran International, масштабы этой деятельности за последние три года утроились, и даже в рядах силовых структур Иордании появились подозреваемые в шпионаже в пользу Тегерана.

Внутри Иордании нарастают опасения, что иранское влияние начинает восприниматься населением как куда более серьезная угроза, чем традиционное соперничество с Израилем

По словам источников, для Ирана стратегически важно закрепить даже ограниченное присутствие в стране, десятилетиями считавшейся одним из самых стабильных союзников Запада на Ближнем Востоке. Обнаружение складов оружия, приписанных первоначально «Братьям-мусульманам», а затем связанное с ХАМАС и «Хезболлой», аресты людей по подозрению в подготовке боевых действий, сообщения о вербовке иранскими эмиссарами и сотрудничестве с палестинскими и ливанскими структурами создают картину системного расширения влияния.

В мае 2024 года агентство Reuters сообщало о раскрытии заговора по переброске оружия из Сирии в Иорданию, а весной того же года Амман официально заявил о перехвате дронов и ракет, нарушивших иорданское воздушное пространство в ходе ближневосточных столкновений.

Одновременно иракская группировка «Катаиб Хезболла» публично заявляла о готовности вооружить так называемое «Исламское сопротивление в Иордании» и предоставить оснащение для 12 тысяч бойцов, что наглядно демонстрирует стремление Ирана создать против Израиля альтернативный фронт в случае потери контроля над Южным Ливаном. В ответ Израиль усилил меры безопасности на границе с королевством и провел внезапные учения, имитирующие наземное вторжение, но, как утверждают источники в иорданских силовых структурах, контрабанда оружия через Сирию и Иорданию в направлении Иудеи и Самарии продолжается.

Израиль усилил меры безопасности на границе с королевством и провел внезапные учения, имитирующие наземное вторжение

Внутри Иордании нарастают опасения, что иранское влияние начинает восприниматься населением как куда более серьезная угроза, чем традиционное соперничество с Израилем. Это совпадает с заявлением иорданских чиновников о том, что дипломатические протесты против Тегерана остаются безрезультатными, а иранские ракеты неоднократно пролетают над территорией королевства, несмотря на возражения Аммана.

Таким образом, даже несмотря на ослабление возможностей Ирана в Ливане и Сирии, его внимание смещается к Иордании, где формируются новые каналы влияния. Для Израиля этот сценарий означает возникновение новой потенциальной угрозы на восточной границе, для Иордании — риск внутренней дестабилизации, а для США и их союзников — необходимость пересмотра стратегий поддержки Аммана и усиления координации в сфере безопасности.

Фактические подтверждения, зафиксированные международными агентствами и СМИ, включая Reuters и Iran International, показывают, что речь идет не о гипотетической угрозе, а о реальном процессе, который может радикально изменить баланс сил в регионе.

