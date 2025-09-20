Поражены два крупных нефтезавода России

В ночь на субботу, 20 сентября, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской и Саратовской областях.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о взрывах и пожаре в районе Новокуйбышевского НПЗ. Очевидцы зафиксировали зарево от возгорания, в Сети появились видео с места событий. По информации украинских источников, удар мог прийтись по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11. Также уточняется повреждение еще одной локации.

Новокуйбышевский НПЗ имеет стратегическое значение для российского оборонно-промышленного комплекса. Он поставляет широкий спектр продукции, включая реактивное топливо для самолётов Су-27, МиГ-29, а также бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160. Годовой объем переработки превышает 1 млн тонн сырья. Завод уже подвергался атакам в августе, после чего его работа временно останавливалась.

Параллельно сообщения об атаках БПЛА поступили из Саратова. В районе местного НПЗ возник пожар, фотографии и видеозаписи которого распространились в социальных сетях. По предварительным данным, удар пришелся не по установкам, а по эстакаде.

Местные власти официальных комментариев по инцидентам пока не предоставили.