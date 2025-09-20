Сахиба Гафарова на Генеральной Ассамблее АИПА в Малайзии

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 16-19 сентября находилась с визитом в Малайзии для участия в 46-й Генеральной Ассамблее Межпарламентской ассамблеи (АИПА) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В русле визита спикер парламента Азербайджана выступила на 2-м Форуме женщин-политических лидеров. Как она заявила, для достижения успеха необходимо, чтобы идея об обладании женщинами и мужчинами равными правами превратилась в одну из основных ценностей общества. Также следует признать, что невозможно построить сильное, процветающее и устойчивое общество без равного участия женщин во всех сферах общественной жизни и в процессе принятия решений. На Форуме женщин-политических лидеров Гафарова также рассказала об опыте Милли Меджлиса Азербайджана и о достижениях, обеспеченных у нас в стране в направлении гендерной политики. Она заявила о полнейшей приверженности Азербайджана защите прав женщин и обеспечению их активного вовлечения в принятие решений. Спикер Милли Меджлиса предоставила актуальную информацию о представленности женщин в парламенте. Говоря и о связанных с гендерными вопросами инициативах и деятельности Азербайджана в международных парламентских организациях, она заметила, что, вплотную участвуя в работе межпарламентских организаций, Милли Меджлис Азербайджана выдвигает инициативы для насыщения данной повестки и оказывает мощную поддержку международному сотрудничеству в вопросах, касающихся женщин. ***

18 сентября спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия 46-й Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи (АИПА) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В мероприятии участвовали премьер-министр Малайзии Дато Сери Анвар Бин Ибрагим, а также главы и делегаты парламентов государств-участников и государств со статусом наблюдателя. Гафарова отметила в своей речи на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, что с ростом значения парламентской дипломатии АИПА уже стала существенной и успешной площадкой, собирающей вместе парламенты и порождающей идеи и возможности для еще более тесного сотрудничества. Упомянув участие Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в работе АИПА в статусе наблюдателя с 2022 года, Гафарова заметила, что это отражает намерение Азербайджана развивать далее многоплановые связи с государствами Юго-Восточной Азии при том, что межпарламентское сотрудничество расценивается как важное направление этих отношений. Коснувшись в своей речи также колоссальной созидательной и восстановительной работы, которую Азербайджан выполняет в своих освобожденных от оккупации регионах Карабах и Восточный Зангезур, спикер Милли Меджлиса заявила, что возрождение этих территорий является значительной составляющей подхода правительства Азербайджана к инклюзивному развитию и устойчивости. Как напомнила Гафарова, эти территории находились под оккупацией в течение 30 лет и были освобождены в 2020 году. Крупномасштабные восстановительные работы, проведенные на этих полностью разрушенных территориях, уже позволили нашему правительству переселить более пятидесяти тысяч человек в данные регионы и реинтегрировать их в общую социально-экономическую жизнь страны. ***