США с сирийцами не церемонятся

США прекратят действие Временного защищенного статуса (TPS) для более чем 6 000 сирийцев, предоставив им 60 дней на выезд до возможной депортации.

Министерство внутренней безопасности заявляет, что условия в Сирии больше не оправдывают предоставление защиты.

В Германии же призывают создать более эффективные стимулы для возвращения сирийских беженцев на родину.

«Экономические стимулы оставаться в Германии не должны превышать заинтересованность сирийцев принять участие в восстановлении своей страны», - заявлял 8 сентября глава комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Марк Хенрихман.

Он подчеркнул, что решение оставаться в Германии или вернуться в Сирию не должно приниматься из экономических соображений.