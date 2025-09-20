USD 1.7000
США с сирийцами не церемонятся

10:35 1071

США прекратят действие Временного защищенного статуса (TPS) для более чем 6 000 сирийцев, предоставив им 60 дней на выезд до возможной депортации.

Министерство внутренней безопасности заявляет, что условия в Сирии больше не оправдывают предоставление защиты.

В Германии же призывают создать более эффективные стимулы для возвращения сирийских беженцев на родину.

«Экономические стимулы оставаться в Германии не должны превышать заинтересованность сирийцев принять участие в восстановлении своей страны», - заявлял 8 сентября глава комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Марк Хенрихман.

Он подчеркнул, что решение оставаться в Германии или вернуться в Сирию не должно приниматься из экономических соображений.

Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот
11:40 1947
Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема; все еще актуально
01:36 6867
Литва о вторжении российских истребителей: «Турция подала пример»
Литва о вторжении российских истребителей: «Турция подала пример»
12:59 334
Очередной нож в спину Европе от США
Очередной нож в спину Европе от США
12:40 725
Пашинян о трансформации с Россией
Пашинян о трансформации с Россией
12:16 1054
Масштабная кибератака на европейские аэропорты
Масштабная кибератака на европейские аэропорты
12:05 917
Пашинян вспомнил, как называл Карабах Арменией
Пашинян вспомнил, как называл Карабах Арменией
11:43 2250
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема, все еще актуально
01:06 4860
Путина разозлили часы сына Кадырова
Путина разозлили часы сына Кадырова
11:34 3086
Пашинян: «Ни один солдат не погиб и не был ранен…»
Пашинян: «Ни один солдат не погиб и не был ранен…»
11:30 2168
Президент Сирии о военной операции Турции
Президент Сирии о военной операции Турции
10:53 1984

