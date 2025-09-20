Большие трения между Израилем и Китаем

Антикитайское заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стало одним из самых заметных дипломатических демаршей последних лет. Слова главы израильского правительства прозвучали резко и неожиданно, затронув крупнейшую мировую державу, с которой Израиль долгое время поддерживал прагматичные, хотя и сложные отношения. Впервые на официальном уровне Китай был обвинен в том, что ведет вместе с Катаром медиакампанию против Государства Израиль, используя для подрыва его легитимности на международной арене искусственный интеллект и значительные финансовые ресурсы.

Нетаньяху сделал эти заявления в беседе с делегацией из 250 американских законодателей и повторил их позже в Иерусалиме, заявив, что Израиль вступает в фазу политической изоляции и вынужден будет превратиться в «супер-Спарту». По словам премьер-министра, Китай и Катар стоят во главе усилий по созданию блокады Израиля, причем речь идет не о военных действиях, а о масштабной информационной войне. Реакция Пекина последовала спустя два дня и была беспрецедентной по своей резкости. Представитель посольства КНР в Израиле выступил с официальным заявлением, отметив, что Китай «шокирован» словами Нетаньяху. Заявление было названо «безосновательным» и наносящим ущерб китайско-израильским отношениям. Более того, Пекин воспользовался случаем, чтобы связать критику с войной в секторе Газа, подчеркнув, что Израилю необходимы не «бесконечные бомбардировки», а политическая мудрость и дипломатия. В тексте заявления прозвучала и традиционная для китайской дипломатии пословица: «Чтобы котел не кипел, нужно убрать дрова, а не снимать пену», что означало: корень ближневосточных проблем кроется в палестинском вопросе. Китай призвал Израиль прекратить военные операции в Газе, достичь долгосрочного прекращения огня и признать право палестинцев на государственность. Ответ Китая оказался не только реакцией на прямые обвинения Нетаньяху, но и дипломатическим выпадом, в котором была подчеркнута принципиальная позиция Пекина по палестинской проблеме.

Тем не менее слова Нетаньяху не были случайными. В израильском истеблишменте давно выражается обеспокоенность тем, что Китай помогает Ирану восстанавливать его ракетную программу, пострадавшую во время 12-дневной войны, а также поставляет Тегерану современные системы противовоздушной обороны. Израильский посол в США Йехиэль Лейтер недавно заявил о «тревожных признаках» китайской помощи Ирану, отметив, что «наблюдаются перемещения и материалы, вызывающие серьезную озабоченность», и подчеркнув, что Израиль поддерживает США в их усилиях сдерживать китайское влияние на Ближнем Востоке. Израильские эксперты отреагировали на заявление Нетаньяху с удивлением и скепсисом. Харель Менашри, один из основателей подразделения кибербезопасности в Израиле и специалист по Китаю, заявил, что его поразило резкое высказывание Нетаньяху: «Мне очень странно, что премьер-министр вдруг вспомнил об этом. А как же все прежние тендеры и закупки китайской техники? В прошлом году ЦАХАЛ только в последний момент отменил конкурс на поставку китайского оборудования. Нетаньяху знал обо всех рисках, но предпочитал их игнорировать». По мнению Менашри, Китай никогда не был другом Израиля и во всех международных организациях неизменно занимал критическую позицию. А с началом войны в Газе риторика Пекина стала еще жестче.

«Китайцы всегда были против нас, - подчеркнул Харель Менашри. - Но теперь это приобрело куда более резкий характер. В Китае даже школьников учат тому, что Израиль виновен в массовых убийствах в Газе». Эксперт напомнил, что значительная часть инфраструктуры Ирана принадлежит китайским государственным корпорациям. В условиях, когда КНР жизненно зависит от ближневосточной нефти, особенно иранской, Пекин предпочитает укреплять позиции именно в Тегеране, а не в Иерусалиме. В этом контексте нынешние обвинения Нетаньяху выглядят, по мнению Менашри, запоздалыми и лишенными системного подхода. Юваль Вайнриб, еще один специалист по Китаю, высказал осторожное предположение, что у Нетаньяху могла быть скрытая стратегическая цель. «Я задаюсь вопросом, не пытается ли премьер-министр продемонстрировать таким образом Соединенным Штатам полную лояльность и готовность Израиля действовать в фарватере их антикитайской политики, - сказал Вайнриб. - Тогда логика в этих словах есть, но цена подобного шага может оказаться слишком высокой. Китайцы никогда не забудут подобные заявления и будут требовать объяснений или извинений». Вайнриб отметил и странность того, что Нетаньяху упомянул Китай и Катар, но при этом проигнорировал Россию и Иран, которые также активно ведут против Израиля пропагандистские кампании.