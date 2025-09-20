Президент Сирии о военной операции Турции

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа не исключил, что Турция может после декабря начать военную операцию против организации «Сирийские демократические силы» (СДС), состоящей преимущественно из курдских формирований, если они не интегрируются в армию арабской республики.

По его словам, Турция может «применить военный метод», если сделка с СДС не будет реализована.

Аш-Шараа подчеркнул, что ситуация с СДС на северо-востоке Сирии представляет угрозу нацбезопасности не только для Турции, но и для Ирака.

Президент также указал, что защита прав и обеспечение равноправия курдов в Сирии - его главный принцип: «Меня права курдов волнуют больше, чем других».