Пашинян: «Ни один солдат не погиб и не был ранен…»

Армения вступила в новый этап своей истории благодаря установлению мира с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, выступая на съезде правящей партии «Гражданский договор».

«Этот мир был установлен 8 августа в Вашингтоне при участии и поддержке президента США Дональда Трампа, а также благодаря декларации, подписанной мной и президентом Азербайджана. 8 августа — это кульминация, вершина длительного процесса. За год и семь месяцев ни один солдат не погиб и не был ранен в результате перестрелок на армяно-азербайджанской границе», — сказал Пашинян.

По его словам, важно, чтобы этот год и семь месяцев превратились в два года и семь месяцев, три года, пять лет, 50, 100 или даже 200 лет.

Премьер также отметил, что на съезде правящей партии будут приняты решения, которые будут иметь ключевое значение для Армении «на ближайшие 100 лет».