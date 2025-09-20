Путина разозлили часы сына Кадырова

Президент России Владимир Путин назначил куратора к главе Чечни Рамзану Кадырову после скандалов с демонстрацией роскоши, связанных с семьей чеченского лидера.

Как сообщил российским СМИ источник в администрации президента, вопрос о введении постоянного контроля обсуждался на закрытых совещаниях в Кремле сразу после серии инцидентов вокруг семьи Кадырова. По итогам этих обсуждений было решено, что устных предупреждений больше недостаточно.

«Куратору поручено отслеживать публичные проявления роскоши в соцсетях, СМИ и непосредственно в республике. При малейшем нарушении сигнал будет поступать напрямую президенту, без промежуточных фильтров», — отметил собеседник.

Обострение отношений между Путиным и Кадыровым произошло после свадьбы сына главы Чечни, депутата парламента республики Адама Кадырова. По данным инсайдеров, Кремль провел с Рамзаном Кадыровым двухчасовую беседу, в ходе которой ему был поставлен запрет на публичную демонстрацию роскоши до сентября.

Однако спустя две недели после снятия ограничений в социальных сетях появились фотографии бриллиантовых часов Адама Кадырова, опубликованные его родственниками. Этот шаг вызвал крайне жесткую реакцию Владимира Путина. Источники утверждают, что президент предупредил: в случае повторного нарушения вопрос об отставке главы Чечни будет рассмотрен в жесткой форме.