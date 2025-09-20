Турция, Россия и Китай создадут новую ось

Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели, союзник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предложил создать союз Турции, России и Китая в качестве противовеса «оси зла США и Израиля». Это заявление вызвало широкий резонанс в Анкаре и за ее пределами, поскольку многие наблюдатели воспринимают подобные инициативы не как личную риторику Бахчели, а как своеобразный политический сигнал, отражающий возможные настроения в президентской администрации. Эрдоган и представители правящей партии пока не прокомментировали данную идею, однако в турецкой политической культуре давно уже закрепилось понимание: резонансные высказывания Бахчели редко бывают случайными и зачастую предваряют шаги, готовящиеся на уровне власти.

История показывает, что именно Бахчели нередко становился инициатором радикальных поворотов. Он был первым, кто предложил начать переговоры с Рабочей партией Курдистана и рассмотреть вопрос об освобождении Абдуллы Оджалана, что позднее было поддержано Эрдоганом и легло в основу мирного процесса. Текущая инициатива также носит характер стратегического маневра: идея выхода Турции из НАТО и создания вместе с Россией и Китаем «Большой Евразии» давно циркулирует в экспертной среде, но впервые прозвучала столь открыто и жестко, да к тому же от политика, входящего в правящую коалицию. Для Москвы такой сигнал совпадает с ее давними усилиями по формированию альтернативной архитектуры безопасности в Евразии, где Турция могла бы сыграть роль ключевого игрока, подрывая единство НАТО. Для Пекина же Анкара представляет собой стратегический узел в регионе Ближнего Востока и Средиземноморья, а также потенциального участника инициативы «Один пояс, один путь». Однако сама перспектива такого союза сталкивается с многочисленными противоречиями - от разных подходов к Сирии до жесткой конкуренции в Центральной Азии.

Серьезность инициативы Бахчели нужно рассматривать и через призму турецко-американских отношений. Несмотря на кризисы и разногласия, Анкара после возвращения Дональда Трампа к власти стремится восстановить доверие в диалоге с Вашингтоном. Личные контакты между Эрдоганом и Трампом традиционно носили дружеский характер. Однако фундаментальные противоречия по-прежнему остаются: США продолжают поддерживать «Сирийские демократические силы», основу которых составляют курдские формирования, воспринимаемые Турцией как угроза. Посол США и спецпредставитель по Сирии Том Барак активно продвигает идею их интеграции в сирийское правительство, что вызывает нескрываемое раздражение Анкары. На этом фоне заявление Бахчели выглядит рассчитанным шагом, адресованным, прежде всего, Белому дому. Турция дает понять, что располагает альтернативами и может приблизиться к Москве и Пекину, если ее интересы будут проигнорированы. Неслучайно инициатива прозвучала накануне визита Эрдогана в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, согласно ожиданиям, он может встретиться с президентом Трампом. Встреча официально не подтверждена, но дипломатические источники в Анкаре признают, что запрос уже был направлен американской стороне. Мировые СМИ восприняли заявление Бахчели неоднозначно. Европейские издания, включая Frankfurter Allgemeine Zeitung и LeMonde, отметили, что подобная риторика отражает «углубляющийся кризис доверия» между Турцией и Западом. Немецкая пресса подчеркнула, что сама перспектива выхода Анкары из НАТО выглядит маловероятной, но использование этого тезиса как инструмента давления на США вполне укладывается в стиль Эрдогана.