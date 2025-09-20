USD 1.7000
EUR 2.0017
RUB 2.0433
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Пашинян вспомнил, как называл Карабах Арменией

11:43 2256

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшнем съезде правящей партии признал противоречия между своим заявлением 2019 года о том, что «Карабах – это Армения», и нынешними мирными договоренностями. Он объяснил это «разными моделями патриотизма».

По его словам, в 2019 году он «был патриотом единственной существовавшей модели», навязанной советской империей, которая призывала «искать Родину вне Армении».

Пашинян подчеркнул, что Советский Союз таким образом превратил армянский народ в «инструмент великодержавных амбиций».

Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот
11:40 1957
Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема; все еще актуально
01:36 6871
Литва о вторжении российских истребителей: «Турция подала пример»
Литва о вторжении российских истребителей: «Турция подала пример»
12:59 347
Очередной нож в спину Европе от США
Очередной нож в спину Европе от США
12:40 737
Пашинян о трансформации с Россией
Пашинян о трансформации с Россией
12:16 1059
Масштабная кибератака на европейские аэропорты
Масштабная кибератака на европейские аэропорты
12:05 919
Пашинян вспомнил, как называл Карабах Арменией
Пашинян вспомнил, как называл Карабах Арменией
11:43 2257
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема, все еще актуально
01:06 4861
Путина разозлили часы сына Кадырова
Путина разозлили часы сына Кадырова
11:34 3097
Пашинян: «Ни один солдат не погиб и не был ранен…»
Пашинян: «Ни один солдат не погиб и не был ранен…»
11:30 2178
Президент Сирии о военной операции Турции
Президент Сирии о военной операции Турции
10:53 1988

ЭТО ВАЖНО

Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот
11:40 1957
Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема; все еще актуально
01:36 6871
Литва о вторжении российских истребителей: «Турция подала пример»
Литва о вторжении российских истребителей: «Турция подала пример»
12:59 347
Очередной нож в спину Европе от США
Очередной нож в спину Европе от США
12:40 737
Пашинян о трансформации с Россией
Пашинян о трансформации с Россией
12:16 1059
Масштабная кибератака на европейские аэропорты
Масштабная кибератака на европейские аэропорты
12:05 919
Пашинян вспомнил, как называл Карабах Арменией
Пашинян вспомнил, как называл Карабах Арменией
11:43 2257
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема, все еще актуально
01:06 4861
Путина разозлили часы сына Кадырова
Путина разозлили часы сына Кадырова
11:34 3097
Пашинян: «Ни один солдат не погиб и не был ранен…»
Пашинян: «Ни один солдат не погиб и не был ранен…»
11:30 2178
Президент Сирии о военной операции Турции
Президент Сирии о военной операции Турции
10:53 1988
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться