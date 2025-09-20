Масштабная кибератака на европейские аэропорты

Пассажиры ряда европейских аэропортов сообщают об очередях и сложностях с регистрацией из-за кибератаки, пишут зарубежные СМИ.

Хакеры атаковали системы накануне вечером, последствия не устранили до сих пор. В Берлине и Брюсселе произошел сбой в системе регистрации, автоматическая регистрация была заблокирована, пришлось делать все вручную.

Пассажиров попросили приезжать в аэропорт раньше, чтобы успеть пройти все процедуры. В Хитроу в Лондоне также сообщили о технических сложностях с регистрацией на рейсы.