В Азербайджане продолжается онлайн-продажа государственных квартир

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает продажу квартир через портал ms.sosial.gov.az . Об этом ведомство сообщило 20 сентября.

Квартиры расположены в новых домах в бакинских поселках Рамана и Умид, а также в Апшеронском и Самухском районах. Все они трех- и четырехкомнатные, с ремонтом, не использовались ранее и имеют свидетельство о праве собственности. Жилье можно приобрести как за наличные средства, так и в ипотеку через банки.

Всего на продажу выставлено до 1080 квартир. Как уточнили в министерстве, средства от реализации будут направлены на обеспечение жильем семей погибших военных и лиц с инвалидностью, связанной с войной, в других регионах страны.

Для покупки необходимо выбрать квартиру на портале и нажать кнопку «Бронь». Сделка доступна только после авторизации через систему ASAN Login с использованием идентификационного номера, электронной или цифровой подписи. Первый забронировавший получает приоритетное право на покупку. В случае отказа возможность переходит к следующим в очереди.

После бронирования у покупателя есть десять дней для заключения нотариального договора купли-продажи при условии полной оплаты. При этом как физические, так и юридические лица могут приобрести любое количество квартир.

Министерство уточнило, что стоимость жилья «определена независимым оценщиком в соответствии с законодательством».