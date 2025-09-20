USD 1.7000
В Азербайджане продолжается онлайн-продажа государственных квартир

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает продажу квартир через портал ms.sosial.gov.az. Об этом ведомство сообщило 20 сентября.

Квартиры расположены в новых домах в бакинских поселках Рамана и Умид, а также в Апшеронском и Самухском районах. Все они трех- и четырехкомнатные, с ремонтом, не использовались ранее и имеют свидетельство о праве собственности. Жилье можно приобрести как за наличные средства, так и в ипотеку через банки.

Всего на продажу выставлено до 1080 квартир. Как уточнили в министерстве, средства от реализации будут направлены на обеспечение жильем семей погибших военных и лиц с инвалидностью, связанной с войной, в других регионах страны.

Для покупки необходимо выбрать квартиру на портале и нажать кнопку «Бронь». Сделка доступна только после авторизации через систему ASAN Login с использованием идентификационного номера, электронной или цифровой подписи. Первый забронировавший получает приоритетное право на покупку. В случае отказа возможность переходит к следующим в очереди.

После бронирования у покупателя есть десять дней для заключения нотариального договора купли-продажи при условии полной оплаты. При этом как физические, так и юридические лица могут приобрести любое количество квартир.

Министерство уточнило, что стоимость жилья «определена независимым оценщиком в соответствии с законодательством».

Турция, Россия и Китай создадут новую ось
Турция, Россия и Китай создадут новую ось новый поворот
11:40 1959
Долг по гроб жизни
Долг по гроб жизни горячая тема; все еще актуально
01:36 6873
Литва о вторжении российских истребителей: «Турция подала пример»
Литва о вторжении российских истребителей: «Турция подала пример»
12:59 351
Очередной нож в спину Европе от США
Очередной нож в спину Европе от США
12:40 740
Пашинян о трансформации с Россией
Пашинян о трансформации с Россией
12:16 1060
Масштабная кибератака на европейские аэропорты
Масштабная кибератака на европейские аэропорты
12:05 921
Пашинян вспомнил, как называл Карабах Арменией
Пашинян вспомнил, как называл Карабах Арменией
11:43 2261
Отдохнул душой, но ничего не решил
Отдохнул душой, но ничего не решил главная тема, все еще актуально
01:06 4861
Путина разозлили часы сына Кадырова
Путина разозлили часы сына Кадырова
11:34 3099
Пашинян: «Ни один солдат не погиб и не был ранен…»
Пашинян: «Ни один солдат не погиб и не был ранен…»
11:30 2181
Президент Сирии о военной операции Турции
Президент Сирии о военной операции Турции
10:53 1990

