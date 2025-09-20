Посольство Израиля пытались поджечь

МИД Израиля сообщил, что на территории израильского посольства в Гааге (Нидерланды) был задержан человек, подозреваемый в попытке взлома здания и поджога вестибюля, сообщает издание Ynet.

«Нападавший был пойман и задержан местной полицией», — говорится в заявлении, где также уточняется, что «все сотрудники посольства находятся в безопасности».

Посол Израиля в ООН Дани Данон осудил «отвратительную попытку поджечь израильское посольство».

«Ненависть и насилие не остановят нас — израильский флаг будет продолжать гордо развеваться по всему миру», — добавил он.