Аппарат омбудсмена Азербайджана стал полноправным членом Европейской сети

12:13 246

Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана получил статус полноправного члена Европейской сети детских омбудсменов (ENOC). Решение принято на 29-й ежегодной конференции и генеральной ассамблее организации, которая прошла в Бухаресте.

Азербайджанскую сторону представляли руководитель сектора по защите прав детей Нигяр Агаева и руководитель сектора по защите прав лиц с инвалидностью Айтен Тарвердиева. Конференция была посвящена теме «Защита и продвижение права детей на физическое здоровье» и собрала омбудсменов, представителей профильных ведомств и международных организаций.

В ходе выступления Нигяр Агаева рассказала о шагах, предпринятых в Азербайджане для защиты прав детей, включая создание специализированной структуры в аппарате омбудсмена и расширение его полномочий в этой сфере. Также было отмечено создание независимой мониторинговой группы по выполнению Конвенции о правах ребенка.

С учетом проведенных реформ генеральная ассамблея ENOC большинством голосов поддержала переход азербайджанского института омбудсмена из статуса ассоциированного члена в статус полноправного участника.

В рамках поездки делегаты также посетили центр Barnahus в Бухаресте, оказывающий помощь детям, пострадавшим от насилия, и ознакомились с его практикой работы.

